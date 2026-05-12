Thế giới

Mỹ nhắm vào mạng lưới 'công ty bình phong' giúp Iran xuất khẩu dầu ra nước ngoài

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 công ty, trong đó có 4 công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), 4 công ty tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), 1 công ty tại Oman, vì hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể đã giúp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu mỏ sang Trung Quốc bằng cách sử dụng một loạt các công ty bình phong.

Động thái của Bộ Tài chính Mỹ diễn ra sau khi các lệnh trừng phạt được công bố hôm 8/5 nhằm vào các cá nhân và công ty hỗ trợ Iran mua vũ khí và linh kiện, dùng để chế tạo máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Thông tin này được đưa ra vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông Trump dự kiến sẽ gây áp lực lên nhà lãnh đạo Trung Quốc để giúp giải quyết bế tắc với Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt để tước đoạt nguồn tài chính của chính phủ và quân đội Iran cho việc mua vũ khí, chương trình hạt nhân hoặc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố treo thưởng lên đến 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ các cơ chế tài chính của IRGC và các chi nhánh.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Bộ Tài chính Mỹ #lệnh trừng phạt #Iran #Trung Quốc

