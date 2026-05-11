Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tạm ngừng mua vàng

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân Ấn Độ tạm ngừng mua vàng trong ít nhất 1 năm, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và thâm hụt thương mại gia tăng do tác động từ tình hình Trung Đông.

ap26129335011405-1.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 10/5, ông Modi nói rằng “trong vòng 1 năm, dù là bất kỳ dịp gì, chúng ta cũng không nên mua trang sức vàng”, đồng thời kêu gọi người dân cắt giảm sử dụng nhiên liệu và hạn chế các chuyến đi nước ngoài không cần thiết.

Động thái hiếm thấy này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế Ấn Độ, khi giá dầu và năng lượng leo thang làm đồng rupee suy yếu. Sau dầu mỏ, vàng hiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này là nước nhập khẩu vàng nhiều thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, chưa rõ người dân Ấn Độ có hưởng ứng lời kêu gọi này không. Vàng từ lâu đã gắn chặt với đời sống kinh tế và văn hóa Ấn Độ, được xem là kênh tiết kiệm phổ biến và là vật phẩm mang lại may mắn trong các đám cưới và nghi lễ tôn giáo.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Modi, cổ phiếu các hãng kim hoàn lớn tại Ấn Độ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Titan Company - doanh nghiệp trang sức lớn nhất nước này, có lúc giảm tới 6,6% tại Mumbai. Trong khi đó, cổ phiếu của Senco Gold và Kalyan Jewellers India lần lượt lao dốc 10,8% và 9,5%.

Các ngân hàng Ấn Độ gần đây cũng gặp khó khăn trong việc nhập khẩu vàng do nhiều nút thắt hành chính, yếu tố được cho là đã phần nào hỗ trợ cán cân thương mại của nước này trong tháng 4.

Bình Giang
Theo Bloomberg
#Vàng #Giá vàng #Ấn Độ #Thủ tướng Ấn Độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe