Bộ trưởng Quốc phòng Latvia mất chức vì máy bay không người lái Ukraine

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Latvia - Andris Spruds - đã từ chức sau khi hai máy bay không người lái Ukraine xâm nhập không phận và nhắm trúng cơ sở chứa dầu của nước này.

Trước đó, ngày 10/5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã yêu cầu ông Spruds từ chức, nói rằng các hệ thống chống máy bay không người lái của quân đội đã không được triển khai đủ nhanh.

“Sự cố máy bay không người lái tuần này đã cho thấy rõ ràng rằng lãnh đạo bộ quốc phòng đã không thực hiện được lời hứa về một bầu trời an toàn trên đất nước chúng ta”, bà Silina viết trên mạng xã hội, cho biết thêm rằng ông Spruds đã đánh mất cả sự tin tưởng của bà và của công chúng.

Sau đó, bà Silina đã bổ nhiệm đại tá quân đội Latvia Raivis Melnis làm bộ trưởng quốc phòng mới.

Vụ việc này làm nổi bật căng thẳng ngày càng gia tăng và những lo ngại về an ninh ở các nước Baltic trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra.

Một số quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giáp biên giới với Nga gần đây đã báo cáo các trường hợp máy bay không người lái của Ukraine xâm nhập không phận của họ thay vì tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Ngày 7/5, Latvia và Litva đã kêu gọi NATO tăng cường phòng không ở khu vực này sau khi hai máy bay không người lái Ukraine bay qua biên giới Nga và phát nổ tại một cơ sở chứa dầu ở Latvia.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha xác nhận, các máy bay không người lái này là của Ukraine và đã bay vào Latvia do "hệ thống tác chiến điện tử của Nga cố tình chuyển hướng máy bay không người lái của Ukraine khỏi các mục tiêu của chúng ở Nga".

Để đối phó với các sự cố máy bay không người lái, Ukraine đang xem xét việc cử các chuyên gia đến giúp tăng cường an ninh hàng không ở các quốc gia Baltic, ông Sybiha cho biết.