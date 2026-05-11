Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chặn đường thiếu nữ trong đêm rồi lừa đưa về nhà hiếp dâm

Viết Hà

TPO - Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo quy định của pháp luật.

doi-tuong-le-van-dung.jpg
Đối tượng Lê Văn Dụng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng 19/4, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M. (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phú Mỹ đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo nội dung trình báo, khoảng 0 giờ ngày 19/4, cháu T.V.M. di chuyển trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu M. gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe.

Người đàn ông sau đó được xác định là Lê Văn Dụng. Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu T.V.M. để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường về phường Phú Thọ, đối tượng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu T.V.M. vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng.

Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu M. bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng về tội “Hiếp dâm” theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông vào ban đêm hoặc di chuyển qua những khu vực vắng người; không nên tin tưởng, đi theo người lạ trong điều kiện đêm khuya, địa bàn vắng vẻ.

Viết Hà
#Phú Thọ #hiếp dâm #vụ án #bắt tạm giam #thanh niên #khởi tố vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe