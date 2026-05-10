Giả làm khách xe ôm công nghệ rồi giăng bẫy cướp xe máy

TPO - Công an xã Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vừa bắt giữ Trần Đình Thiện (SN 1997, quê TP Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản sau khi đối tượng dựng màn kịch thuê xe ôm công nghệ nhằm chiếm đoạt xe máy của tài xế.

Ngày 10/5, Công an xã Bình Chánh cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Tổ địa bàn khu vực 10 và Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/5, anh N.H.T. (SN 1995, ngụ TPHCM), hành nghề chạy xe ôm công nghệ, đến Công an xã Bình Chánh trình báo việc bị cướp chiếc xe máy Honda Vision biển số 59XB-332.XX.

Thiện - người dàn dựng màn kịch với tài xế xe ôm công nghệ.

Anh T. cho biết khoảng 19h30 cùng ngày, khi đang đón khách gần khu vực bến xe An Sương thì gặp một nam thanh niên thuê chở đi nhưng không đặt cuốc qua ứng dụng. Trong lúc di chuyển, người này liên tục trò chuyện, tạo sự thân thiện nhằm lấy lòng tin.

Sau đó, đối tượng lấy lý do tài xế chạy chậm nên đề nghị đổi người điều khiển xe để “đỡ mất thời gian”, đồng thời mượn luôn áo khoác xe ôm công nghệ của anh T. Tin tưởng, nam tài xế đồng ý giao xe cho người này cầm lái.

Tuy nhiên, thay vì đi đúng lộ trình, đối tượng chở anh T. chạy qua nhiều tuyến đường vắng rồi dẫn đến khu đất trống trên đường Giao Thông Hào, thuộc ấp 22, xã Bình Chánh. Tại đây, hắn giả vờ đánh rơi chìa khóa xe và nhờ nạn nhân xuống tìm giúp. Khi anh T. đang cúi xuống tìm chìa khóa, đối tượng lập tức tăng ga tẩu thoát cùng chiếc xe máy.

Công an trao trả lại chiếc xe máy cho tài xế công nghệ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét và xác định Trần Đình Thiện là nghi phạm gây án. Làm việc tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi chiếm đoạt được xe đã mang đến một tiệm sửa xe tại xã Vĩnh Lộc cầm cố lấy 4 triệu đồng để tiêu xài.

Theo cơ quan công an, người nhận cầm xe do quen biết Thiện từ trước nên không kiểm tra kỹ giấy tờ cũng như nguồn gốc phương tiện.

Hiện chiếc Honda Vision đã được thu hồi và trao trả cho bị hại để ổn định cuộc sống. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo các tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế nhận khách ngoài ứng dụng và tuyệt đối không giao phương tiện cho người lạ điều khiển dưới bất kỳ lý do nào.