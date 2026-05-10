Israel dựng tiền đồn bí mật trên đất Iraq để tấn công Iran

TPO - Israel thiết lập một tiền đồn quân sự bí mật tại sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran và đã không kích binh sĩ Iraq khi họ suýt phát hiện căn này, Wall Street Journal dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết.

Iraq có vùng sa mạc rộng lớn ở phía Tây. (Ảnh: LA Times)

Ngay trước khi chiến tranh nổ ra, Israel xây dựng cơ sở này để làm nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm và đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho không quân Israel. Theo các nguồn tin, Mỹ biết trước kế hoạch này.

Các đội tìm kiếm cứu nạn được bố trí tại đây để phòng trường hợp máy bay Israel bị bắn rơi. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra. Khi chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ gần Isfahan, Israel đã đề nghị hỗ trợ, nhưng quân đội Mỹ tự tiến hành giải cứu 2 phi công. Israel cũng đã thực hiện các cuộc không kích để bảo vệ chiến dịch này.

Căn cứ của Israel suýt bị phát hiện vào đầu tháng 3. Theo truyền thông nhà nước Iraq, 1 người chăn cừu địa phương đã báo cáo về hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm các chuyến bay trực thăng, dẫn đến việc quân đội Iraq điều lực lượng tới điều tra. Một người am hiểu tình hình cho biết, Israel đã không kích để ngăn quân Iraq tiếp cận khu vực.

Quân đội Israel từ chối bình luận. Chính phủ Iraq khi đó đã lên án vụ tấn công khiến 1 lính của họ thiệt thiệt mạng.

“Chiến dịch liều lĩnh này được tiến hành mà không có sự phối hợp hay chấp thuận”, Trung tướng Qais Al-Muhammadawi- Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Hỗn hợp Iraq nói với truyền thông nhà nước Iraq khi đề cập đến vụ việc xảy ra đầu tháng 3.

Trong đơn khiếu nại gửi Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 3, Iraq cho biết vụ tấn công có sự tham gia của lực lượng nước ngoài và các cuộc không kích, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Mỹ không tham gia vào cuộc tấn công đó.

Sau báo cáo ban đầu của người chăn cừu, binh sĩ Iraq đã lên xe Humvee và tiến về khu vực này vào lúc rạng sáng. Nhóm quân này bị tấn công dữ dội, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 người khác bị thương, ông Muhammadawi cho biết.

Giới chức Iraq sau đó điều thêm 2 đơn vị thuộc Cơ quan chống khủng bố - lực lượng từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) - để tiếp tục lục soát khu vực. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy từng có lực lượng quân sự hiện diện tại đây.

“Có vẻ như đã tồn tại một lực lượng nào đó trên thực địa trước cuộc không kích, được hỗ trợ từ trên không, hoạt động vượt quá khả năng của các đơn vị chúng tôi”, ông Muhammadawi nói với truyền thông nhà nước.

Địa điểm lý tưởng

Người phát ngôn chính phủ Iraq từ chối bình luận thêm về vụ việc cũng như việc Baghdad có biết về căn cứ Israel hay không.

Mỹ từng tiến hành nhiều cuộc không kích tại Iraq nhằm bảo vệ các căn cứ và tài sản của mình.

Những chi tiết về căn cứ này hé lộ cách Israel duy trì chiến dịch không kích nhằm vào một đối thủ ở cách xa khoảng 1.600 km.

Căn cứ tại Iraq giúp Israel tiếp cận gần hơn với chiến trường. Theo các nguồn tin, Israel triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn tại đây để có thể phản ứng nhanh trong trường hợp cần giải cứu khẩn cấp. Lực lượng đặc nhiệm không quân Israel cũng hiện diện tại căn cứ.

Không quân Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích vào Iran trong suốt chiến dịch kéo dài 5 tuần.

Các chuyên gia an ninh cho biết, quân đội Mỹ thường thiết lập các căn cứ tác chiến tạm thời trước chiến dịch quân sự. Một căn cứ tiền phương dã chiến từng được dựng bên trong lãnh thổ Iran và được sử dụng trong chiến dịch giải cứu các phi công Mỹ bị rơi máy bay vào đầu tháng 4.

Mỹ đã phá hủy các máy bay và trực thăng mắc kẹt tại đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Việc trinh sát và thiết lập các địa điểm như vậy trước chiến dịch là điều bình thường”, ông Michael Knights, Giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn chiến lược Horizon Engage, cho biết.

Theo ông Knights, khu vực sa mạc phía tây Iraq rộng lớn và dân cư thưa thớt, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các tiền đồn tạm thời. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ từng tận dụng khu vực này trong các chiến dịch nhằm vào nhà lãnh đạo Saddam Hussein trong các năm 1991 và 2003.

Người dân sống tại sa mạc Iraq nhiều năm qua đã chứng kiến nhiều hoạt động bí ẩn, từ các nhóm vũ trang như IS cho tới các đội tác chiến đặc biệt, nên họ tránh xa khu vực này, ông Knights nói.

Giới quan chức Israel cũng từng ám chỉ các chiến dịch bí mật trong thời gian chiến tranh. Đầu tháng 3, Tư lệnh không quân Israel Tomer Bar đã gửi thư cho binh sĩ của mình.

“Những ngày này, các chiến binh thuộc những đơn vị đặc biệt của không quân đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt có thể khiến trí tưởng tượng bùng nổ”, ông Bar nói.