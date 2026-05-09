Quân nhân Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

TPO - Năm nay, một trong những điểm nhấn của lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Mátxcơva, Nga) là sự xuất hiện của các binh sĩ Triều Tiên.

Triều Tiên - một trong những đồng minh thân thiết của Nga - đã điều lực lượng tham gia lễ duyệt binh ngày 9/5 của Nga trên Quảng trường Đỏ.

Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng.

“Tái khẳng định lập trường của Triều Tiên về việc ưu tiên và phát triển bền vững quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tôi một lần nữa khẳng định chúng tôi sẽ luôn trung thực thực hiện các nghĩa vụ theo hiệp ước giữa Triều Tiên và Nga”, ông Kim Jong-un nói.

Nga và Triều Tiên đã ký "Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện" vào năm 2024 trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Putin. Hiệp ước này bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Triều Tiên cũng đã điều hàng ngàn binh sĩ đến chiến đấu cùng lực lượng Nga tại tỉnh Kursk trong cuộc xung đột với Ukraine.