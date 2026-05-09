Bài phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Nga tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước các binh sĩ tập trung tại Quảng trường Đỏ và người dân Nga nhân dịp kỷ niệm 81 năm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước phát xít Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên Quảng trường Đỏ sáng 9/5.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin dài khoảng 10 phút, bắt đầu bằng lời chúc mừng quân đội và nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng.

Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, “các binh sĩ của chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề và hy sinh lớn lao vì tự do và phẩm giá của các dân tộc châu Âu”, Tổng thống Putin nói. “Họ đã trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và sự cao thượng, sự kiên cường và lòng nhân đạo, và đã tự mình lập nên vinh quang lớn lao của một chiến thắng vĩ đại”.

Phát xít Đức đã lên kế hoạch diệt chủng các dân tộc thuộc Liên Xô, nhưng họ đã không tính đến tính cách và sự kiên cường của người Nga. Những phẩm chất này thể hiện rõ rệt nhất trong những thời điểm khó khăn, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Về chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Putin lưu ý, quân đội Nga đang đối mặt với một lực lượng được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn.

“Chiến công vĩ đại của thế hệ chiến thắng truyền cảm hứng cho những người lính đang thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt ngày nay. Họ đang đối phó với một lực lượng được trang bị vũ khí và hỗ trợ bởi toàn bộ khối NATO. Bất chấp điều đó, những người anh hùng của chúng ta vẫn đang tiến lên”.

“Chiến thắng luôn luôn và sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta”, lãnh đạo Nga nói. “Chìa khóa thành công là sức mạnh tinh thần, lòng quả cảm, sự đoàn kết và khả năng vượt qua mọi thách thức”.

Cựu chiến binh cao tuổi nhất còn sống từ Thế chiến II đã tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva. Đó là ông Kirill Semyonov, 103 tuổi, theo hãng thông tấn Tass. Ông ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng theo Tổng thống Putin, Nga đang chế tạo vũ khí hiện đại dựa trên kinh nghiệm chiến đấu.

“Bên cạnh những người lính Nga là các công nhân và nhà thiết kế, kỹ sư, nhà khoa học, nhà phát minh. Họ tiếp nối truyền thống của những người tiền nhiệm, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu hiện đại để tạo ra những loại vũ khí tiên tiến, độc đáo và bắt đầu sản xuất hàng loạt”.

Ông Putin nhấn mạnh, tương lai của Nga được quyết định bởi người dân nước này.

"Cho dù trang thiết bị và phương pháp chiến đấu có thay đổi như thế nào, thì điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi: Tương lai của đất nước được quyết định bởi người dân. Đó là binh lính, công nhân, nông dân, kỹ sư, phóng viên chiến trường, bác sĩ và giáo viên, nhân vật văn hóa và giáo sĩ, tình nguyện viên, doanh nhân, nhà từ thiện - tất cả công dân của nước Nga", ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đã kêu gọi dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Liên Xô đã mất khoảng 27 triệu người trong cuộc chiến này.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, lòng yêu nước đã gắn kết người Nga. Và việc lưu giữ ký ức về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là vấn đề danh dự của nhân dân Nga.

Sau bài phát biểu của ông Putin, một đoạn phim tổng hợp các cảnh quay về các binh sĩ Nga hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine đã được trình chiếu.

Kết thúc lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cùng một số lãnh đạo quốc tế đã đặt hoa tại Mộ chiến sỹ vô danh ở Quảng trường Đỏ.