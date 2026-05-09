Iran nói kiểm soát eo biển Hormuz 'như ôm bom nguyên tử'

TPO - Quân đội Mỹ đã tấn công thêm hai tàu chở dầu treo cờ Iran ở Vịnh Oman, trong khi Tehran so sánh việc kiểm soát eo biển Hormuz với việc sở hữu một “quả bom nguyên tử”.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ hôm 8/5 cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công hai tàu chở dầu không tải của Iran - tàu M/T Sea Star III và M/T Sevda - mà họ cho là đang cố gắng “vi phạm” lệnh phong tỏa của Mỹ bằng cách tiến vào một cảng của Iran.

Lực lượng vũ trang Iran được cho là đã đáp trả “việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ bằng các cuộc tấn công”, nhưng quân đội Mỹ không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào.

Eo biển Hormuz đã trở thành một trong những quân bài mặc cả chính của Tehran, sau khi Iran đóng cửa tuyến đường thủy này vào đầu cuộc chiến, khiến hàng trăm tàu ​​thuyền mắc kẹt và gây xáo trộn thị trường năng lượng.

“Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương với một quả bom nguyên tử”, ông Mohammad Mokhber - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei - cho biết hôm 8/5, theo Press TV. Ông tuyên bố Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả của cuộc chiến” và nói rằng Tehran sẽ tìm cách thay đổi chế độ pháp lý của eo biển, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể, và đơn phương nếu cần thiết.

Mỹ đã gọi tham vọng của Iran là “không thể chấp nhận được”, với việc Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố hôm 8/5 rằng Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran “bình thường hóa” việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ khẳng định việc nước này phong toả các cảng của Iran là nhằm mục đích khôi phục tự do hàng hải và gây áp lực buộc Tehran phải đạt được thỏa thuận, trong khi Iran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào tàu thương mại.

Mỹ công bố video tấn công tàu Iran

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự ở Trung Đông, đã công bố một đoạn video mà họ cho là cho thấy hai tàu chở dầu - M/T Sea Star III và M/T Sevda - bị máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ tấn công.

Video cho thấy những làn khói mờ bốc ra từ ống khói của tàu Sea Star, và khói đen bốc lên sau vụ tấn công.

Trong đoạn video về tàu Sevda, một ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, theo sau bởi những cột khói đen dày đặc.

(Nguồn: CENTCOM)

Không có thiệt hại nào ngoài khu vực ống khói được thể hiện trong các video do CENTCOM cung cấp. Thông cáo báo chí không đề cập đến bất kỳ thương vong nào trên các tàu chở dầu.

Các chuyên gia quân sự nói với CNN, rằng máy bay chiến đấu của Hải quân có thể đã sử dụng bom dẫn đường bằng laser 500 pound để tấn công các tàu chở dầu với độ chính xác cao.

Máy bay F/A-18 hai động cơ cất cánh từ các tàu sân bay của Mỹ, trong trường hợp này là tàu USS George H. W. Bush, theo CENTCOM.

Máy bay này có thể mang nhiều loại vũ khí không-đối-không và không-đối-đất, bao gồm một số loại bom dẫn đường bằng laser.