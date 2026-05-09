Triệt xóa đường dây đánh bạc, rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia

Hoài Nam

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành hệ thống thanh toán ngầm kết nối 31 website đánh bạc nước ngoài, với tổng dòng tiền giao dịch hơn 2.250 tỷ đồng.

Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú TP Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống. Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó “OKVIP” giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định nền tảng naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành là trung gian thanh toán ngầm, kết nối với 31 website đánh bạc nước ngoài.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống đánh bạc. Tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng bộ phận như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

