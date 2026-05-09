Lá 'đơn' nguệch ngoạc, sai chính tả của lão nông khiến cán bộ công an xúc động

TPO - Sau khi được công an xã lội ruộng giúp dựng lúa đổ vì dông lốc, một người nông dân ở Nghệ An đã cẩn thận viết tay “đơn xin cảm ơn” gửi tận trụ sở. Những dòng chữ nguệch ngoạc, sai chính tả nhưng chan chứa tình cảm khiến các chiến sĩ công an không khỏi xúc động.

Ngày 9/5, Thượng úy Thái Đậu Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Xuân Lâm (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhận được một lá thư đặc biệt của ông Nguyễn Sỹ Hiệu (trú xóm 4 Thanh Lương, xã Xuân Lâm).

Trước đó, sau trận dông lốc chiều 3/5, nhiều diện tích lúa của người dân địa phương bị đổ rạp. Lúa đang “thì con gái”, ngâm nước lâu dễ mọc mầm, hư hỏng, nguy cơ mất trắng rất lớn.

Sáng 6/5, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lâm đã xuống đồng hỗ trợ bà con dựng lại những đám lúa bị ngã. 15 giờ chiều cùng ngày, khi các chiến sĩ vừa trở về đơn vị thì ông Hiệu tìm đến tận nơi. Trên tay người nông dân là một tờ giấy kín chữ với những dòng viết xiêu vẹo, chỗ gạch xóa, chỗ sai chính tả. Trong “đơn xin cảm ơn”, ông Hiệu bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an xã vì đã không quản vất vả giúp bà con cứu lúa sau thiên tai.

Công an xã Xuân Lâm dựng lại lúa giúp dân cùng lá "đơn xin cảm ơn" của ông Hiệu.

Theo Thượng úy Thái Đậu Cường, lúc ngoài đồng, ông Hiệu đã liên tục bắt tay cảm ơn từng cán bộ chiến sĩ nên việc ông cẩn thận viết thêm thư tay khiến mọi người bất ngờ. “Dù bác có nhầm giữa ‘đơn’ và thư cảm ơn nhưng đọc từng dòng chữ chúng tôi thấy rất ấm lòng. Việc giúp bà con dựng lúa chỉ là điều nhỏ bé, không ngờ lại được người dân trân trọng như vậy”, Thượng úy Cường chia sẻ.

Không riêng xã Xuân Lâm, nhiều địa phương ở Nghệ An cũng chịu thiệt hại nặng sau trận dông lốc đầu tháng 5. Tại xã Thiên Nhẫn, hơn 3 sào lúa của gia đình ông Tạ Quang Nhàn bị đổ ngập trong nước đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Ông Nhàn đau chân, con cái đi làm xa, thuê máy gặt không ai nhận nên vợ chồng ông phải tính chuyện gặt tay trong nhiều ngày.

Trận dông lốc đầu tháng 5 khiến nhiều diện tích lúa của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị đổ rạp.

Giữa lúc lo lắng vì lúa có nguy cơ mọc mầm, hư hỏng, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn thanh niên xã Thiên Nhẫn đã có mặt hỗ trợ thu hoạch. Chỉ trong một buổi, toàn bộ diện tích lúa đổ của gia đình ông Nhàn được gặt xong. “Nhìn lúa ngâm nước mà sốt ruột lắm. May có các anh công an, bộ đội và đoàn viên thanh niên giúp sức nên gia đình tôi đỡ thiệt hại phần nào”, ông Nhàn nói.

Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an xã Thiên Nhẫn cho biết, dù đang trong đợt cao điểm làm định danh điện tử cho trẻ em từ 6-14 tuổi nhưng lực lượng công an xã vẫn bố trí cán bộ xuống đồng hỗ trợ người dân cứu lúa.

Sáng 8/5, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn khiến nhiều diện tích lúa bị ngập sâu. Công an xã tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con thu hoạch. Hình ảnh những chiến sĩ công an mặc sắc phục dầm mưa gặt lúa, lội bùn vận chuyển từng bó lúa lên bờ đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân địa phương.

Theo thống kê, hơn 8.284ha lúa bị ảnh hưởng bởi trận dông lốc.

Những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra dông, lốc và sét, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và nhiều công trình dân sinh của người dân.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 980 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của dông lốc. Trong đó, 1 căn nhà bị thiệt hại trên 70%, 20 căn hư hỏng từ 50-70%, 9 căn thiệt hại từ 30-50%; hàng trăm ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ. Tại nhiều địa phương, cây xanh gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay, chuồng trại và các công trình phụ trợ hư hỏng sau những trận mưa dông kéo dài.

Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp khi hơn 8.284ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.820ha thiệt hại trên 70%. Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, 365 công trình chăn nuôi bị hư hỏng; 19 lồng cá với khoảng 8,6 tấn cá tại xã Anh Sơn bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học và trạm y tế cũng bị sạt lở, tốc mái hoặc hư hỏng thiết bị.

Công an các xã ở Nghệ An giúp dân gặt, di chuyển lúa về nhà.

Trước tình hình trên, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên thanh niên không quản khó khăn, trực tiếp xuống đồng cùng bà con gặt lúa, vận chuyển và phơi thóc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong chuỗi hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Trung thành nhất, Kỷ luật nhất, Gần dân nhất”, gắn với phương châm hành động “Vì Nhân dân phục vụ”, qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an Nghệ An trong công tác an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn do thiên tai.