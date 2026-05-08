Khai mạc triển lãm Art Toys chuyên sâu tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Diễn ra từ ngày 5 đến 12/5, sự kiện "A.R.T SHOW - Alliance of Rising Toys" giới thiệu đến công chúng mô hình triển lãm chuyên biệt về đồ chơi nghệ thuật, với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong khu vực và nghệ sĩ Việt Nam

Tiếp cận dòng đồ chơi nghệ thuật thủ công

Triển lãm A.R.T SHOW là nỗ lực của WE’ART và TOYDAY trong việc giới thiệu mô hình triển lãm Art & Art Toys chuyên nghiệp tại Việt Nam. Sự kiện tập trung vào các dòng sản phẩm có tính thiết kế cao, được sản xuất thủ công hoặc phát hành với số lượng giới hạn.

Điểm nhấn về chuyên môn của triển lãm là dòng sofubi (đồ chơi nhựa vinyl mềm) – một loại hình nghệ thuật có quy trình sản xuất đặc thù từ Nhật Bản. Khách tham quan có thể tìm hiểu về kỹ thuật sơn tay và các công đoạn chế tác tỉ mỉ để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu mô hình Toy Custom. Tại đây, các nghệ sĩ Việt Nam cùng thực hiện tác phẩm trên một “phôi” nhân vật chung mang tên HAPY - nhân vật tiêu biểu của Black Pearls. Hoạt động này giúp người xem quan sát sự khác biệt trong tư duy hình ảnh và kỹ thuật thể hiện của từng cá nhân trên cùng một nền tảng thiết kế.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế uy tín

Sự kiện quy tụ hơn 20 nghệ sĩ và studio đến từ các nước trong khu vực và Việt Nam. Điểm tựa về uy tín của chương trình nằm ở sự tham gia của hai gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Art Toys quốc tế:

Josh Wang (Black Pearls): Nhà sáng lập studio Black Pearls, một tên tuổi tiêu biểu trong giới sưu tầm sofubi. Các tác phẩm của anh thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm lớn như Wonder Festival (Nhật Bản) hay DesignerCon (Mỹ), được đánh giá cao bởi kỹ thuật đổ khuôn nhựa vinyl phức tạp và phong cách thẩm mỹ dark aesthetic độc bản.

Quiccs (Philippines): Nghệ sĩ đại diện cho phong cách graffiti và văn hóa hip-hop. Anh từng nhiều lần giành giải tại Designer Toy Awards (giải thưởng danh giá nhất ngành Art Toys toàn cầu) và là nghệ sĩ đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á có các hợp đồng hợp tác dài hạn cùng các thương hiệu lớn như Adidas, Jollibee, Johnny Walker…

Chuỗi hoạt động dành cho công chúng

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sắp xếp nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau. Ngoài không gian trưng bày chính, người xem có thể tham gia khu vực giao lưu, ký tặng hoặc tham quan mô hình HANY BEE khổng lồ – điểm nhấn biểu tượng của triển lãm năm nay.

Lịch trình hoạt động cụ thể:

• Ngày 8 - 12/5: Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng tham quan.

Ngày 8-9-10: các hoạt động giao lưu ký tặng với các artist quốc tế

• Ngày 10/5: buổi giao lưu gặp gỡ với các artist Việt Nam và quốc tế cùng người sưu tầm và tham quan

Theo đại diện ban tổ chức WE’ART, A.R.T SHOW là bước đi đầu tiên trong việc kết nối cộng đồng sáng tạo trong nước với khu vực, đồng thời cung cấp cái nhìn khách quan hơn về Art Toys – một lĩnh vực đang dần định hình vị thế trong ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.