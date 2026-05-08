Đôi bạn cùng tiến chung bàn trở thành đảng viên tuổi 18

TPO - Đôi bạn cùng tiến Hoàng Đức Huy và Trần Huy Tùng học chung một lớp, sở hữu thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, nhất là kỳ thi học sinh giỏi… vinh dự được kết nạp vào Đảng, trở thành đảng viên tuổi 18 trong cùng một ngày.

Trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tại trường THPT Bắc Duyên Hà (xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) diễn ra lễ kết nạp đảng viên mới. 17 học sinh - đoàn viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đúng độ tuổi 18.

17 đoàn viên ưu tú trường THPT Bắc Duyên Hà được kết nạp vào Đảng. Ảnh: CTV

Trong số 17 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, có đôi bạn thân Hoàng Đức Huy và Trần Huy Tùng (cùng lớp 12A2).

Theo Tùng, cả hai không chỉ cùng nhau tham gia hoạt động chung của lớp, của trường mà còn chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhau trong học tập, rèn luyện, cũng như cuộc sống.

Huy và Tùng chơi với nhau từ những năm tiểu học, trung học cơ sở. Cả hai càng thêm gắn bó khi học chung lớp và ngồi cùng bàn suốt 3 năm THPT; cùng tham gia lớp cảm tình Đảng.

Cả hai đều là "hạt nhân" trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện của lớp, khi liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và thành tích thi tuyển học sinh giỏi.

Cụ thể, Huy là "cây Toán" của lớp, từng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 10 và giải Ba cấp tỉnh năm lớp 12. Còn Tùng sở hữu giải Nhì môn Sinh học cấp tỉnh.

Đôi bạn cùng lớp Trần Huy Tùng và Hoàng Đức Huy

Dấu ấn đặc biệt tuổi 18

Tại lễ kết nạp đảng viên, đôi bạn cùng tiến Hoàng Đức Huy và Trần Huy Tùng đã cùng dâng trào cảm xúc trong giây phút giơ cao cánh tay và dõng dạc tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ.

Vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, Hoàng Đức Huy cho biết: “Tuyên thệ là khoảnh khắc thiêng liêng, dâng trào cảm xúc tự hào. Lúc ấy, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân phải rèn luyện, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng. Tôi hiểu rằng, kể từ giờ phút này, mình không chỉ là một học sinh đơn thuần, mà đã là một phần của hàng ngũ tiên phong”.

Huy cho biết thêm, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã nhen nhóm từ những năm đầu THPT, nhất là khi được tham gia lớp cảm tình Đảng và tìm hiểu về lịch sử Đảng gắn với lịch sử dân tộc.

Theo Huy, nhiệm vụ số một của học sinh là học tập và rèn luyện, nên cậu luôn tự nhủ phải duy trì thành tích tốt nhất, đồng thời thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Mục tiêu gần nhất của cậu là hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước; đồng thời tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.

Với Trần Huy Tùng, trở thành đảng viên ở tuổi 18 là sự ghi nhận đặc biệt vinh dự cho những nỗ lực bền bỉ suốt ba năm học. “Trở thành đảng viên tuổi 18 không chỉ là dấu mốc trưởng thành mà còn là động lực để em sống có mục tiêu, có lý tưởng rõ ràng hơn. Điều đó nhắc nhở tôi phải không ngừng giữ gìn phẩm chất đạo đức, luôn tiên phong trong cả học tập lẫn hoạt động tập thể”, Tùng nói.

Tùng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống và bản lĩnh cá nhân. Nỗ lực để trở thành một công dân có ích, đảng viên gương mẫu góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trần Huy Tùng "Niềm mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng của tôi đã được hình thành và ngày càng rõ ràng khi tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, được tìm hiểu về truyền thống, lý tưởng của Đảng. Tôi luôn cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện bản thân và tích cực tham gia các phong trào hoạt động tình nguyện", Trần Huy Tùng nói.

Tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành

Anh Ngô Gia Chí - Ủy viên Chi bộ, Bí thư Đoàn trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết, 17 đoàn viên trẻ là học sinh được kết nạp Đảng, có bản lĩnh chính trị tốt, có ý thức rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác Đoàn và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

"Các bạn đều đạt thành tích nổi bật trong học tập, đạt nhiều giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; là cán bộ Đoàn năng động, đạt giải trong các cuộc thi, đồng thời luôn gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong và tinh thần đoàn kết", anh Chí nói.

Anh Chí cho biết thêm, trong thời gian qua, Đoàn trường đã chú trọng xây dựng môi trường rèn luyện toàn diện thông qua các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, giáo dục truyền thống và các mô hình “Học sinh 3 tốt”, “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”.

Thông qua các phong trào hoạt động Đoàn không chỉ giúp các em trưởng thành về kỹ năng, nhận thức mà còn khơi dậy tinh thần cống hiến. Từ đó, những đoàn viên ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng và được giới thiệu cho Chi bộ Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các em và gia đình, mà còn là niềm tự hào của nhà trường, của tổ chức Đoàn và là động lực để nhiều đoàn viên, thanh niên khác tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam", anh Chí bày tỏ.

Các đoàn viên ưu tú là học sinh nhận quyết định kết nạp Đảng. Ảnh: CTV