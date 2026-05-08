Sôi nổi cuộc thi thủ lĩnh sao nhi đồng

TPO - Tại Vòng Chung kết cuộc thi Phụ trách Sao giỏi tỉnh Nghệ An, 20 đội viên xuất sắc đến từ các địa phương cùng tranh tài qua nhiều phần thi hấp dẫn. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần bồi dưỡng những “thủ lĩnh sao nhi đồng” tiêu biểu cho phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

Ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và khai mạc Vòng Chung kết Cuộc thi Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định vai trò của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giáo dục, rèn luyện thế hệ măng non quê hương Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, suốt chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thế hệ đội viên cả nước nói chung và thiếu nhi Nghệ An nói riêng đã không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, góp phần viết nên những trang sử đẹp của tuổi thơ Việt Nam. Các thế hệ đội viên đã trưởng thành từ phong trào Đội, trở thành những cán bộ, trí thức, chiến sĩ, doanh nhân, nhà khoa học, những công dân ưu tú đóng góp cho quê hương, đất nước.

“Tự hào là thiếu nhi trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ đội viên Nghệ An luôn phát huy truyền thống hiếu học, yêu nước, đoàn kết, sáng tạo; tích cực tham gia các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh”, anh Hồ Phúc Hải nhấn mạnh.

Tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi và tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia cuộc thi.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Đối với Vòng Chung kết Cuộc thi Phụ trách Sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 có sự tham gia của 20 phụ trách sao xuất sắc đến từ các địa phương trong toàn tỉnh.

Vòng Chung kết Cuộc thi Phụ trách Sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 được tổ chức với nhiều phần thi hấp dẫn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải trò chuyện, động viên các thí sinh trước khi bước vào làm bài thi.

Các thí sinh trải qua phần thi kiến thức "Phụ trách sao thông thái".

Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho đội ngũ phụ trách Sao xuất sắc đến từ liên đội trên địa bàn tỉnh mà còn là dịp để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm trong công tác Đội.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội; tạo điều kiện để các em thiếu niên, nhi đồng củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng điều hành, tổ chức sinh hoạt Sao; đồng thời phát hiện, biểu dương và tôn vinh những gương phụ trách Sao tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Tiếp đến, các thí sinh thể hiện tài năng của mình qua phần thi "Phụ trách sao tài năng".

Nhiều tiết mục thi được các thí sinh đầu tư công phu, hấp dẫn.

Tại Vòng chung kết, các thí sinh sẽ tranh tài qua nhiều nội dung hấp dẫn như: Phụ trách sao thông thái, Phụ trách sao tài năng, Phụ trách sao bản lĩnh… qua đó thể hiện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, khả năng điều hành sinh hoạt sao và sự tự tin, sáng tạo của đội viên.

Cuộc thi sẽ diễn ra hết ngày 8/5. Sau khi kết thúc các phần thi, Ban Giám khảo chấm điểm và trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.