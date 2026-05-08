Tìm ra giải đặc biệt Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026

Diệu Nhi

TPO - Sáng 8/5, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Ba Đình, Hà Nội), Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026.

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026 được duy trì thường niên, trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho thiếu nhi cả nước, góp phần bồi dưỡng kiến thức lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước thông qua tem bưu chính.

Năm 2026, với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính”, cuộc thi mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mỗi con tem không chỉ là sản phẩm bưu chính mà còn là “chứng nhân lịch sử”, tái hiện những chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thế hệ măng non hôm nay.

tp-1.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi bài thi đều được các em thể hiện với nhiều cách làm sáng tạo, sinh động; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú; nội dung bám sát chủ đề của cuộc thi, có sự đầu tư công phu, sưu tập được nhiều bộ tem mở rộng có liên quan tới chủ đề của cuộc thi. Trong đó, có nhiều mẫu tem quý, tem hiếm có giá trị làm tư liệu minh chứng cho bài thi.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, mỗi con tem tuy nhỏ bé nhưng lại là nơi lưu giữ ký ức của thời gian, phản chiếu những chặng đường phát triển của đất nước.

Qua từng hình ảnh, từng câu chuyện, hành trình vẻ vang của Đảng và dân tộc được tái hiện một cách giản dị mà sâu lắng, giúp lịch sử trở nên gần gũi, sống động hơn với mỗi chúng ta.

tp-3.jpg
Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho em Đặng Trung Hiếu.

Đối với các em thiếu nhi, đó không chỉ là hành trình tìm hiểu, mà còn là hành trình kết nối - kết nối với cội nguồn, với truyền thống và với những giá trị đã làm nên bản lĩnh Việt Nam. Từ đó, trong mỗi trang sưu tập của các em vừa có tri thức vừa có niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng được tiếp bước, đóng góp cho tương lai đất nước.

Từ hơn 1,2 triệu bài dự thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 20 tập thể và 85 giải cá nhân, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Trong đó, giải Đặc biệt của cuộc thi được trao cho em Đặng Trung Hiếu - lớp 4/1, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

4 giải Nhất của được trao cho em Bùi Lê Hoàng Nam - lớp 5E6, Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; em Nguyễn Yến Lam - lớp 3C, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; em Bùi Ngọc Bảo Châu - lớp 9/3, trường THCS Kim Đồng, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng; em Kiều Hải Phong - lớp 9A9, trường THCS Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 20 giải tập thể cho Hội đồng Đội các địa phương và các liên đội có số lượng bài thi lớn và nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao; trao 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích (chia đều cho 2 khối tiểu học và trung học cơ sở).

tp-4.jpg﻿
tp-7.jpg
tp-2.jpg
Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 20 giải tập thể cho Hội đồng Đội các địa phương và các liên đội có số lượng bài thi lớn và nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao; trao 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

