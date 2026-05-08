Tuyên dương thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu đạt giải thưởng 15/5

TPO - Giải thưởng 15/5 - giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, trao tặng cho 11 thiếu nhi có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện.

Ngày 8/5, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hội đồng Đội thành phố Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Toả sáng bằng nghĩa cử, thành tích xuất sắc

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, hành trình 85 năm của Đội là bản anh hùng ca gắn liền với sự nghiệp cách mạng dân tộc. Trong dòng chảy đó, thiếu nhi Thủ đô luôn là đơn vị tiên phong với những mô hình sáng tạo góp phần thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho các em.

Ghi nhận những nỗ lực của hơn 1 triệu đội viên Thủ đô, anh Đào Đức Việt biểu dương những gương mặt trẻ tiêu biểu đã tỏa sáng bằng nghĩa cử cao đẹp và thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Anh Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Những danh hiệu cao quý như Cháu ngoan Bác Hồ, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, Người con hiếu thảo, Gương 15 tháng 5…là minh chứng sống động cho một thế hệ thiếu nhi Thủ đô bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái và đầy khát vọng. Các em chính là những “bông hoa đẹp nhất” trong vườn hoa thi đua kính dâng lên Bác Hồ kính yêu", anh Việt nhấn mạnh.

Tại chương trình đã tuyên dương 11 thiếu nhi tiêu biểu có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện đạt Giải thưởng 15/5 của Thành Đoàn Hà Nội.

Trong đó, tiêu biểu có có em Cao Phú Quý (Lớp 8Q4, Trường THCS Lý Thái Tổ, phường Yên Hòa) là 1 trong 80 gương tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa - Thể thao tham dự chương trình A80 - Tự hào Việt Nam do Bộ VHTT&DL tổ chức, chào mừng 80 năm Quốc khánh; đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" toàn quốc lần thứ X năm 2025; đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình “Hành trình đỏ, học tập và nghiên cứu” 2026 tại Trung Quốc.

Bà Bùi Huyền Mai và anh Nguyễn Tiến Hưng trao Giải thưởng 15/5 tặng em Cao Phú Quý. Ảnh: Xuân Tùng

Em Hoàng Phương Hà (Trường THCS Thanh Xuân) đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi, trong đó, có danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm 2025 do Hội đồng Đội TP tặng; đạt giải Ba toàn quốc cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng Khởi nghiệp năm 2025, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Hay em Phan Bảo Ngọc (lớp 7GN, Trường THCS và THPT Newton) là gương mặt tài năng về dẫn chương trình song ngữ, ca sĩ, diễn viên… Bảo Ngọc đã tham gia nhiều chương trình dành cho thanh thiếu nhi trong nước và quốc tế, chương trình do Hội đồng Đội T.Ư, Cung Thiếu nhi TP Hà Nội tổ chức.

Phan Bảo Ngọc nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Danh sách 11 gương nhận giải thưởng 15/5: - Lê Phương Bảo Ngọc - Lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam. - Lâm Ngọc Diệp - Lớp 7A5, Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Bồ Đề. - Vũ Tuệ Lâm - Trường THCS Chu Văn An, xã Thanh Trì. - Trần Tân Anh - Lớp 7A10, Trường THCS Dịch Vọng, phường Cầu Giấy. - Hoàng Phương Hà - Lớp 9A7, Trường THCS Thanh Xuân, phường Thanh Xuân. - Phan Bảo Ngọc - Lớp 7GN, Trường THCS & THPT Newton, phường Phú Diễn. - Vũ Duy Sơn - Lớp 5A2, Trường Tiểu Học Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân. - Cao Phú Quý - Lớp 8Q4, Trường THCS Lý Thái Tổ, phường Yên Hoà. - Lê Tấn Tài - Lớp 5B, Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản, phường Hoàn Kiếm - Nguyễn Hà Vy - Lớp 8A2,Liên Đội Trưởng BCH Liên Đội Trường THCS Lý Sơn, phường Việt Hưng - Dương Đức Hải - Lớp AE8.1, Trường THCS Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương.

Các đại biểu cùng thiếu nhi xuất sắc đạt Giải thưởng 15/5. Ảnh: Xuân Tùng

Măng non lớn lên cùng đất nước

Tại chương trình đã diễn ra màn nghệ thuật “85 năm - Những búp măng non lớn lên cùng đất nước” gồm 3 chương “Rạng ngời trang sử Đội”, “Rạng ngời trang sử Đội” và “Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Các tiết mục được dàn dựng công phu đã tái hiện truyền thống hào hùng và lòng biết ơn của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ nhỏ tuổi; khái quát những dấu ấn nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, các sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi Thủ đô tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ 31 cũng được trưng bày. Với 60 sản phẩm, gồm các phần mềm sáng tạo gắn với học sinh như học ngôn ngữ thông qua thế giới thực; nền tảng học tập số; các trò chơi kết hợp ôn tập kiến thức và các mô hình sản phẩm sáng tạo gắn với việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như các thiết bị cảnh báo cháy; phân loại rác thải; hỗ trợ người khuyết tật…

Các đại biểu tham quan khu trưng bày 60 sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi Thủ đô tham gia vòng Sơ loại Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ 31. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, UBND TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng, giai đoạn 2022 - 2026. Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen cho 63 cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội tiêu biểu Thủ đô năm 2025.