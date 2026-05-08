Công an, đoàn viên xuống đồng giúp người dân cứu lúa sau dông lốc

TPO - Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp xuống đồng dựng lúa, gặt lúa, vận chuyển nông sản giúp người dân góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng công an cơ sở.
Không chỉ hỗ trợ dựng lúa, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giúp người dân thu hoạch lúa để tránh thiệt hại. Tại xã Tiền Phong, Công an xã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đoàn viên thanh niên hỗ trợ gia đình ông Lương Nga Tuyết (trú bản Quang Vinh) thu hoạch hơn 2 sào lúa.
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, bảo vệ thành quả lao động mà còn thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân vùng biên.
Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an, thanh niên đã góp phần giúp người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai.