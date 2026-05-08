Giới trẻ

Công an, đoàn viên xuống đồng giúp người dân cứu lúa sau dông lốc

Ngọc Tú

TPO - Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp xuống đồng dựng lúa, gặt lúa, vận chuyển nông sản giúp người dân góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng công an cơ sở.

Video công an, đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng xã Môn Sơn (Nghệ An) xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa sau dông lốc.
Những ngày đầu tháng 5, các đợt dông lốc kèm theo mưa đá, gió giật mạnh liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An﻿ đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của người dân. Nhiều diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch bị gió quật ngã rạp xuống ruộng, nếu không khẩn trương khắc phục sẽ dễ bị thối hỏng, giảm năng suất.
Trước tình hình đó, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng công an các xã đóng trên địa bàn đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở hỗ trợ người dân cứu lúa sau thiên tai﻿.
Tại xã Xuân Lâm, những ngày qua Công an xã đã huy động đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống xóm 2 giúp các hộ dân dựng lại những diện tích lúa bị đổ gãy sau trận mưa lốc﻿ ngày 3/5.
Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, màu áo xanh của các chiến sĩ công an nổi bật giữa cánh đồng vàng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Nhiều hộ dân xúc động khi chỉ sau vài giờ, những ruộng lúa ngã rạp đã được dựng dậy ngay ngắn, giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiệt hại.
Không chỉ hỗ trợ dựng lúa, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giúp người dân thu hoạch lúa để tránh thiệt hại. Tại xã Tiền Phong, Công an xã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đoàn viên thanh niên hỗ trợ gia đình ông Lương Nga Tuyết (trú bản Quang Vinh) thu hoạch hơn 2 sào lúa.
Ông Tuyết là thương binh hạng 3/4, tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, con cái đi làm ăn xa nên thiếu nhân lực lao động trong mùa gặt. Trước nguy cơ mưa lớn tiếp tục xảy ra, các cán bộ, chiến sĩ công an xã đã xuống đồng gặt lúa, bó lúa rồi vận chuyển qua sông về tận nhà cho gia đình.
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, bảo vệ thành quả lao động mà còn thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân vùng biên.
Sau khi thu hoạch, lúa được các cán bộ chiến sĩ công an vận chuyển qua sông, đưa về tận nhà gia đình ông Tuyết.
Tại xã Thành Bình Thọ, sau khi hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà tốc mái do dông lốc, lực lượng công an xã tiếp tục xuống đồng giúp bà con thu gom, bốc vác và vận chuyển lúa bằng xe chuyên dụng về tận nhà.
Hình ảnh từng bao lúa nặng trĩu được các chiến sĩ chuyền tay nhau đưa lên xe đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng Nhân dân trong lúc khó khăn.
Không riêng lực lượng công an, nhiều tổ chức đoàn thể tại cơ sở cũng đồng loạt vào cuộc. Tại thôn Khai Sơn 1, xã Yên Xuân, Ban Công tác Mặt trận cùng các hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên và công an xã đã hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Hiền buộc lại diện tích lúa bị lốc xoáy làm đổ ngã.
Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an, thanh niên đã góp phần giúp người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai.
Hình ảnh người chiến sĩ công an lội ruộng dựng lúa, gặt lúa cùng dân không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh lực lượng công an cơ sở mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần gần dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.
#Nghệ An #giúp dân #thu hoạch lúa giúp dân #công an xã xuống đồng giúp dân #dông lốc #thiên tai #gặt lúa giúp dân #đoàn viên thanh niên

