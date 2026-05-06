'Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026' sẽ diễn ra với nhiều hoạt động an sinh, hỗ trợ thanh thiếu nhi

Dương Triều

SVO - Lễ ra quân 'Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026' do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), sẽ diễn ra với nhiều hoạt động an sinh, hỗ trợ thanh thiếu nhi và triển khai các công trình thiết thực tại khu vực biên giới.

Dự kiến, ngày 23/5, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tại xã Ba Chúc.

Chương trình dự kiến có phát biểu phát động của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt các đội hình tình nguyện và thực hiện nghi thức phát động chiến dịch. Điểm nhấn là hoạt động ký kết nghĩa với 14 xã biên giới đất liền trên địa bàn An Giang.

Mùa hè xanh28.jpg
Lễ ra quân 'Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026' do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao học bổng, quà tặng thiếu nhi theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025–2030”, đồng thời hỗ trợ nguồn lực triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương.

Sau lễ ra quân, nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại xã Ba Chúc như khánh thành không gian đọc sách tương tác, sân chơi thiếu nhi, công trình “Thắp sáng vùng biên”, không gian thể thao cộng đồng và “Ngôi nhà hạnh phúc”. Các mô hình sinh kế hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khó khăn cũng được trao tặng.

Đội hình tình nguyện sẽ trồng cây dọc kênh T5 (kênh Ông Kiệt), xây dựng “Hàng cây thanh niên”; lắp đặt 10 điểm Wi-Fi miễn phí; khánh thành công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Di tích quốc gia Nhà mồ Ba Chúc. Dịp này, một số chiến sĩ hoa phượng đỏ được kết nạp Đảng.

Các hoạt động an sinh gồm tuyên truyền pháp luật cho người dân; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc; tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Gia đình chính sách, người có công, lão thành cách mạng cũng được thăm hỏi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử; đồng thời hướng dẫn khởi nghiệp cho thanh niên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 nhằm cụ thể hóa các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ vùng biên.

#Thanh niên #An Giang #Chiến dịch Hè 2026 #Hoạt động cộng đồng #Biên giới

