Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tạo dấu ấn với hàng trăm công trình, gần 1.900 người tham gia giải chạy

SVO - Hơn 180 công trình, gần 1.900 người tham gia giải chạy và hàng loạt sáng kiến truyền thông số đã tạo nên bức tranh sôi động của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, khẳng định tinh thần xung kích và khả năng thích ứng mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026, đồng thời trao giải cuộc thi chạy “Run For Youth 95” và chương trình “Bứt tốc Tháng Thanh niên - Đua top truyền thông số”.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cùng đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đánh giá tại chương trình cho thấy, Tháng Thanh niên 2026 đã trở thành đợt thi đua cao điểm, tạo khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn triển khai 185 hoạt động, công trình thanh niên, tập trung vào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn khó khăn.

Riêng chương trình ra quân tại Thanh Hóa ghi nhận tổng giá trị các công trình, phần việc an sinh hơn 400 triệu đồng. Tính chung toàn chiến dịch, nguồn lực huy động cho hoạt động cộng đồng đạt gần 1 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Nhất Linh cho rằng, Tháng Thanh niên năm nay đã tạo “luồng sinh khí mới”, thể hiện rõ khả năng thích ứng của tuổi trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số. Anh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh. T.Ư Đoàn trao Bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu; cấp Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư khen thưởng 7 đơn vị.

Giải chạy “Run For Youth 95 – 95 năm tiếp bước dưới cờ Đoàn” thu hút 1.889 vận động viên, tích lũy tổng quãng đường 38.610 km sau 4 tuần. Giải Nhất tập thể thuộc về Chi đoàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; giải Nhất cá nhân nam và nữ lần lượt thuộc về Nguyễn Đức Chung và Trần Thị Kiều.

Ở lĩnh vực truyền thông số, cuộc thi “Bứt tốc Tháng Thanh niên - Đua top truyền thông số” ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong cách làm tuyên truyền của các đơn vị. Ba hạng mục tập thể xuất sắc nhất gồm: Giải “Đột phá truyền thông”, “Trang chăm trang chất” và “Dấu ấn chiến dịch”, trong đó Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nổi bật với số lượng bài đăng và chiến dịch truyền thông đồng bộ.

Hội nghị tổng kết được xem là bước đệm quan trọng, tạo động lực để các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì khí thế thi đua, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ công tác trong quý II và cả năm 2026.