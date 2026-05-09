Cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ nhận hối lộ 2,2 tỷ đồng

TPO - Bị can Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nhận tiền "chi phí ngoài" nhằm "tạo điều kiện" xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất sữa giả.

Nữ Chi cục trưởng trực tiếp đi thăm nhà máy, đồng ý tiếp nhận hồ sơ

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà (cùng điều hành chuỗi Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”.

Bị can Phạm Thị Hương (nhân viên Công ty Rance Pharma) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Trong khi, các bị can Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và Bùi Thị Trang (cấp dưới của Dinh) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Cáo trạng xác định, thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, bị can Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó, sản xuất các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy.

Bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỷ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Hòa Bình cũ. Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.

Như tại Hòa Bình, khoảng tháng 8/2022, thông qua quan hệ cá nhân, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã trực tiếp gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ Bùi Đinh Thị Dinh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood tại Chương Mỹ (Hà Nội), Bùi Đinh Thị Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà tại Chi cục Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình.

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ.

Chỉ đạo cấp dưới 'tạo điều kiện' cho doanh nghiệp

Bị can Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà giao bị can Đặng Trung Kiên thành lập “khống” chi nhánh của 2 công ty tại tỉnh Hòa Bình để hợp thức điều kiện nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm tại tỉnh Hòa Bình. Do đồng ý cho Công ty của Cường, Hà nộp hồ sơ đăng ký công bố, Bùi Đinh Thị Dinh đã thông báo cho Cường để liên hệ, làm việc với bị can Bùi Thị Trang là chuyên viên Chi cục.

Đồng thời, Dinh chỉ đạo Bùi Thị Trang “tạo điều kiện” cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài của doanh nghiệp; chỉ đạo chuyên viên khác tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Cáo buộc xác định, từ tháng 5/2023 - 12/2024, bị can Phạm Thị Hương, Trưởng phòng sản phẩm của các Công ty Rance Pharma, Hacofood, đã nộp tổng số 340 hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại Chi cục Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình.

Quá trình này, Hương đã báo cáo và được Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà chỉ đạo đưa tiền “phí ngoài” đối với hồ sơ tự công bố là 5 triệu đồng/hồ sơ và hồ sơ đăng ký công bố là 7 triệu đồng/hồ sơ.

Ngoài ra, Phạm Thị Hương còn chi thêm cho bị can Bùi Thị Trang 1 triệu đồng/1 hồ sơ.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng số Công ty Rance Pharma, Hacofood đã chuyển cho Bùi Thị Trang gần 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Trang chuyển cho Bùi Đinh Thị Dinh gần 2,2 tỷ còn bản thân Trang hưởng 300 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Riêng bị can Bùi Đinh Thị Dinh chỉ khai nhận số tiền nhận qua tài khoản ngân hàng là 701 triệu đồng mà không thừa nhận số tiền gần 1,5 tỷ đồng do Trang chuyển bằng tiền mặt.

Dù vậy, Viện kiểm sát khẳng định có căn cứ chứng minh Bùi Đinh Thị Dinh đã nhận từ cấp dưới gần 2,2 tỷ đồng.