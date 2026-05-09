Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 Hà Nội

TPO - Sáng 9/5, ô tô con di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, không lâu sau đó chiếc xe bị thiêu rụi.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, xe ô tô hiệu Suzuki BKS 29D-502.XX di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (Khương Đình, Hà Nội).

Khi xe đến đối diện số 35 Nguyễn Xiển, hướng đi cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe và thoát ra. Không lâu sau đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ phía ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, sau khi khống chế được đám cháy thì ô tô bị thiêu rụi. Được biết, chiếc xe ô tô trên do anh N.V.C điều khiển. Vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.