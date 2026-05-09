Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Sáng 9/5, ô tô con di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, không lâu sau đó chiếc xe bị thiêu rụi.

chay-2.jpg
Xe ô tô bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, xe ô tô hiệu Suzuki BKS 29D-502.XX di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (Khương Đình, Hà Nội).

Khi xe đến đối diện số 35 Nguyễn Xiển, hướng đi cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe và thoát ra. Không lâu sau đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ phía ngoài.

chay-1-8198.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, sau khi khống chế được đám cháy thì ô tô bị thiêu rụi. Được biết, chiếc xe ô tô trên do anh N.V.C điều khiển. Vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy xe ô tô trên cao Vành đai 3 #Hỏa hoạn tại Hà Nội #Vụ cháy xe Suzuki #Phản ứng của lực lượng PCCC #Nguyên nhân vụ cháy ô tô #An toàn giao thông đường cao tốc #Tình hình cháy xe trong thành phố #Cứu hộ và thoát hiểm xe ô tô #Thiệt hại do cháy xe #Pháp luật và xử lý vụ cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe