34 xã phường ở Đà Nẵng thiếu cán bộ, công chức

Thanh Hiền

TPO - Trong giai đoạn đầu mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, số lượng biên chế phân bổ chưa thật sự phù hợp, công chức bố trí vừa thừa, vừa thiếu giữa các xã, phường.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, thành phố có 4.146 cán bộ, công chức cấp xã và 31.487 viên chức cấp xã. Trong đó, có 550 cán bộ và 3.596 công chức.

Toàn thành phố hiện có 55 xã, phường đang có số lượng cán bộ, công chức cao hơn so với định mức, với số lượng cán bộ, công chức thừa là 504 người (thừa so với định mức tạm giao tại Công văn số 09/CV-BCĐ nhưng chưa vượt so biên chế được cấp có thẩm quyền giao).

34 xã, phường đang có số lượng cán bộ, công chức thấp hơn so với định mức, với số lượng cán bộ, công chức thiếu là 177 người. 4 xã, phường có số lượng cán bộ, công chức bằng định mức.

Giai đoạn đầu mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, công chức bố trí vừa thừa, vừa thiếu giữa các xã, phường. Ảnh: Thanh Hiền.

Sở Nội vụ nêu thực tế, trong giai đoạn đầu mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, một số xã, phường thiếu lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban; số lượng biên chế phân bổ chưa thật sự phù hợp, công chức bố trí vừa thừa, vừa thiếu giữa các xã, phường; chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều dẫn đến ảnh hưởng khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, một số địa phương thiếu nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục và đào tạo... dẫn đến lúng túng, khó khăn trong tiếp cận giải quyết công việc tại địa phương.

Để kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, Sở đề xuất phải thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác để có phương án điều động, bố trí phù hợp, đúng người, đúng việc.

“Bên cạnh đó, cần sớm triển khai xây dựng khung biên chế theo phân loại đơn vị hành chính của từng xã, phường; hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã, phường để có cơ sở cho công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự…

Trường hợp sau khi thực hiện giải pháp nêu trên vẫn chưa bố trí đủ công chức theo định mức thì cho chủ trương để tiếp tục thực hiện tuyển dụng công chức theo Nghị định số 170 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng chia sẻ.

Theo Sở Nội vụ, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định điều động, tiếp nhận 26 cán bộ, công chức giữa các xã, phường trên địa bàn. Các sở, ban, ngành đã thực hiện biệt phái, điều động, tăng cường 224 cán bộ, công chức, viên chức thành phố về xã, phường để hỗ trợ nhân lực cho cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tổ chức đưa 138 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, phường và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiệnchủ trương hợp đồng lao động phụ trách công nghệ thông tin tại các xã, phường.

