Người đầu trần chạy xe máy chở chó đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ gây xôn xao

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên quốc lộ, trong khi con chó đứng phía trước xe lại đội mũ bảo hiểm gây xôn xao dư luận.

Ngày 9/5, Công an xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật với một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 8/5, mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài 12 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng chú ý, phía trước xe máy, người này chở theo một con chó có đội mũ bảo hiểm.

Nhiều người bày tỏ ý kiến người đàn ông coi thường tính mạng của mình và mọi người.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đàn ông thể hiện sự coi thường quy định an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân cũng như người đi đường.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã vào cuộc xác minh, mời người đàn ông trong đoạn video lên trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an xã, anh V.Q.H. (SN 1989) đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm trên. Công an xã Quỳnh Lưu sau đó đã tiến hành lập biên bản làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.