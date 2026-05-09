Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đầu trần chạy xe máy chở chó đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ gây xôn xao

Ngọc Tú

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy trên quốc lộ, trong khi con chó đứng phía trước xe lại đội mũ bảo hiểm gây xôn xao dư luận.

Video người đầu trần lái xe chở chó đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ gây xôn xao.

Ngày 9/5, Công an xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật với một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 8/5, mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài 12 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng chú ý, phía trước xe máy, người này chở theo một con chó có đội mũ bảo hiểm.

4233430022376337011-1.jpg
Nhiều người bày tỏ ý kiến người đàn ông coi thường tính mạng của mình và mọi người.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người đàn ông thể hiện sự coi thường quy định an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân cũng như người đi đường.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã vào cuộc xác minh, mời người đàn ông trong đoạn video lên trụ sở để làm rõ.

689343672-1260245532759552-3179903460138205266-n.jpg
Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tại trụ sở công an xã, anh V.Q.H. (SN 1989) đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm trên. Công an xã Quỳnh Lưu sau đó đã tiến hành lập biên bản làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Tú
#Nghệ An #clip #video #đội mũ bảo hiểm cho chó #mũ bảo hiểm #giao thông #quốc lộ #không đội mũ bảo hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe