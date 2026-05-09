Tài xế công nghệ đấm đá 'tình địch' trước mặt bạn gái ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Thanh niên chở bạn gái lưu thông trên đường bất ngờ bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu, lao vào hành hung. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Clip tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe, đấm đá nam thanh niên trước mặt bạn gái.

Ngày 9/5, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang xác minh vụ một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe, hành hung một thanh niên trên đường Kha Vạn Cân gây xôn xao mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TPHCM. Camera an ninh ghi lại cảnh một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe của thanh niên đang chở một cô gái.

Sau khi ép xe đối phương dừng lại, người này lao tới đấm liên tiếp vào vùng mặt rồi quật ngã nạn nhân xuống đường. Chưa dừng lại, tài xế này tiếp tục dùng chân đá nhiều lần vào vùng đầu trong khi nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận, bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực giữa đường phố.

Anh T. (29 tuổi, người bị đánh) cho biết, tối 7/5 anh chở bạn gái đi chơi thì bất ngờ bị tài xế xe ôm công nghệ chặn đường hành hung. Anh cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ chuyện tình cảm, do cô gái đi cùng là người yêu cũ của tài xế xe ôm công nghệ.

Công an phường Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

#xe ôm công nghệ #bạo lực đường phố #TPHCM #mâu thuẫn tình cảm #hành hung #Công an phường Thủ Đức #Phòng Cảnh sát hình sự #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) #Công an TPHCM #điều tra

