Rong biển dạt vào Bãi Sau Vũng Tàu mỗi ngày, lo ô nhiễm môi trường

TPO - Những ngày qua, một hiện tượng khá hiếm xảy ra. Đó là rong biển liên tục dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu. Nhiều người dân nhặt mang về phơi khô để dùng nấu nước giải nhiệt. Trong khi đó, cơ quan chức năng tổ chức thu gom rong biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Để xử lý lượng rong khổng lồ này, VESCO phải huy động hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… liên tục thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất thải.
Rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày, có đoạn phủ kín cả mép nước. Loại rong này có màu xanh ngọc, thân nhỏ li ti như chùm nho non.