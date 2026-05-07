Rong biển dạt vào Bãi Sau Vũng Tàu mỗi ngày, lo ô nhiễm môi trường

An Yên

TPO - Những ngày qua, một hiện tượng khá hiếm xảy ra. Đó là rong biển liên tục dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu. Nhiều người dân nhặt mang về phơi khô để dùng nấu nước giải nhiệt. Trong khi đó, cơ quan chức năng tổ chức thu gom rong biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngày 7/5, dọc Bãi Sau, khu vực phường Vũng Tàu (TPHCM), từng mảng rong biển xanh mướt dạt vào bờ dày đặc, kéo dài hàng cây số, phủ kín bờ biển
Hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện được huy động để thu gom rong biển. Trước tình trạng rong biển liên tục dạt vào bờ với số lượng lớn, Công ty CP Dịch vụ Môi trường đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã tổ chức thu gom nhiều đợt nhưng chỉ sau một đêm, rong tiếp tục tấp vào, phủ kín bãi biển.
Để xử lý lượng rong khổng lồ này, VESCO phải huy động hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… liên tục thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất thải.

Phương tiện thu gom rong biển dọc bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu. Theo ước tính của VESCO, mỗi ngày có từ 20 đến 50 tấn rong dạt vào khu vực Bãi Sau. Vì vậy, lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục nhằm kịp thời làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, có khá nhiều người dân mang theo bao tải, rổ nhựa, xô chậu… đổ ra biển nhặt rong mang về. Theo một số người dân, loại rong biển này phơi khô có thể nấu nước giải nhiệt hoặc pha trà.
Rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày, có đoạn phủ kín cả mép nước. Loại rong này có màu xanh ngọc, thân nhỏ li ti như chùm nho non.

Rong biển liên tục dạt vào bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu. Theo người dân địa phương, hiện tượng rong biển dạt dày đặc vào bãi biển Vũng Tàu khá hiếm gặp.
