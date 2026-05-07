Hơn 1.200 tỷ giải phóng mặt bằng nối dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - TP Đồng Nai vừa dự kiến tổng kinh phí chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm Hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành, đoạn qua TP Biên Hòa cũ là hơn 1.200 tỷ đồng, thu hồi khoảng 161.000 m2.

Ngày 7/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, TP Đồng Nai vừa hoàn thành dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm Hành chính TP Đồng Nai và Sân bay Long Thành, đoạn qua TP Biên Hòa cũ (dự án).

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến kéo dài đến sân bay Long Thành

Theo đó, tổng kinh phí TP Đồng Nai dự kiến chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án là hơn 1.200 tỷ đồng. Có khoảng 161.000 m2 đất bị thu hồi, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất ở với 527 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 118 hộ giải tỏa trắng, phải bố trí tái định cư thuộc các phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước.

Ngoài ra, dự án thu hồi khoảng 149.000 m² đất lâm trường, đất tổ chức và đất quốc phòng không thuộc diện bồi thường.

Đối với các hộ thuộc diện di dời, thành phố dự kiến bố trí tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn, chủ yếu ở hai phường Phước Tân và Tam Phước.

Bên cạnh tiền bồi thường, người dân còn được hỗ trợ thuê nhà tạm cư, ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và các chi phí di chuyển.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai cho biết đây là kinh phí dự kiến của dự án chưa có con số chính thức, vì khi làm phải dựa theo giá đất và nhiều tài sản liên quan... công tác giải ngân đền bù phải đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Dự kiến hết năm 2026 công tác giải ngân mới hoàn thành.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho hay, hiện địa phương chưa nhận được thông báo phối hợp kiểm kê, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm Hành chính TP Đồng Nai và Sân bay Long Thành, đoạn qua TP Biên Hòa cũ.

Ông Tân cho biết thêm, khi triển khai dự án trên, địa phương ít bị ảnh hưởng. Đa phần dự án đi qua Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đến nay các Công ty xí nghiệp trong khu công nghiệp đã bàn giao mặt bằng.

Dự án kéo dài tuyến metro có chiều dài hơn 18km, bề rộng dự kiến 17m. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM, TP Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực

