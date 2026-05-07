Xe máy nối đuôi chạy ngược chiều trên Quốc lộ 51, bất chấp nguy hiểm

TPO - Hàng ngày, trên Quốc lộ mặt 51, đoạn qua xã Long Phước, TP Đồng Nai, cứ đến giờ cao điểm là hàng đoàn xe máy nối đuôi chạy ngược chiều, bất chấp nguy cơ va chạm với các phương tiện khác, trong đó có xe tải đang lưu thông trên đường.

Nhiều tháng nay, tình trạng người dân, học sinh, sinh viên và phụ huynh đi xe máy ngược chiều trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm khiến giao thông trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Clip ghi nhận tình trạng đi ngược chiều tại QL51 đoạn qua xã Long Phước

Theo ghi nhận của PV, vào các khung giờ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, 11 giờ đến 13 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ hằng ngày, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến. Đáng chú ý, nhiều đoàn xe máy ngang nhiên chạy ngược chiều để rút ngắn quãng đường, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đúng luật.

Trong số các trường hợp vi phạm có không ít phụ huynh đưa đón con em, học sinh và sinh viên của các trường trên địa bàn như Trường Cao đẳng Lilama 2, Trường THCS Long Phước và Trường THPT Long Phước.

Một người dân sống gần khu vực cho biết, cảnh xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều đã trở thành chuyện “cơm bữa”. Dù đã xảy ra nhiều vụ va chạm, thậm chí tai nạn thương tâm, song chỉ sau một thời gian ngắn tình trạng này lại tái diễn.

Đoàn xe đi ngược chiều vào trưa 7/5

“Có hôm hàng chục xe máy chạy ngược chiều cùng lúc, chen vào dòng xe container và ô tô đang lưu thông tốc độ cao. Người đi đúng luật phải né tránh rất nguy hiểm”, một người dân phản ánh.

Trao đổi với phóng viên, nhiều trường hợp đi ngược chiều thừa nhận biết hành vi của mình là sai quy định với các lý do thường được đưa ra là nhà ở gần, nếu đi đúng luật sẽ phải đi xa để quay đầu.

Điều đáng nói, khu vực này chưa có đèn tín hiệu hoặc điểm sang đường thuận tiện nên việc băng qua quốc lộ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo người dân địa phương, vào giờ tan học và tan ca, lưu lượng phương tiện dày đặc khiến khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh lộn xộn.

Nhiều người dân cho rằng, ngoài tăng cường xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, mở dải phân cách phù hợp hoặc mở lối quay đầu hợp lý để hạn chế tình trạng đi ngược chiều.

Một học sinh đi ngược chiều né xe container khi xe tải đậu kín phía trước cổng trường Lilama

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Long Phước xác nhận có tình trạng người dân đi ngược chiều trên Quốc lộ 51 qua địa bàn.

Theo ông Thân, UBND xã đã giao lực lượng công an địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

