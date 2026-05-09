Chi tiết phương án điều chỉnh lưu thông trên 'đường 3 chiều' đầu tiên ở TPHCM

TPO - Đường Cộng Hòa - trục đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lưu thông từ ngày 15/5 tới đây.

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Theo đó, từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa đã được tháo dỡ nhằm phục vụ điều chỉnh lưu thông linh hoạt.

Đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm sáng. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Đối với 2 làn đường tại vị trí giữa tim đường, chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Cụ thể, trong cao điểm sáng tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm chiều. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Ngoài giờ cao điểm tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong thời gian ngoài giờ cao điểm. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Đường Cộng Hòa là tuyến giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Với mật độ phương tiện luôn ở mức cao, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Từ cuối tháng 4/2026, tuyến đường đã được chỉnh trang, cải tạo để triển khai phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo mô hình lưu thông 3 chiều. Phần dải phân cách cứng bằng bê tông ở giữa đường đã được tháo dỡ, cải tạo thành một làn xe mới rộng khoảng 3m nhằm tăng khả năng lưu thông.

