Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi tiết phương án điều chỉnh lưu thông trên 'đường 3 chiều' đầu tiên ở TPHCM

Hữu Huy

TPO - Đường Cộng Hòa - trục đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lưu thông từ ngày 15/5 tới đây.

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Theo đó, từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

tp-tsn-2.jpg
Dải phân cách cứng trên đường Cộng Hòa đã được tháo dỡ nhằm phục vụ điều chỉnh lưu thông linh hoạt.

Đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch bố trí 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

anh-man-hinh-2026-05-09-luc-070517.png
Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm sáng. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Đối với 2 làn đường tại vị trí giữa tim đường, chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Cụ thể, trong cao điểm sáng tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

anh-man-hinh-2026-05-09-luc-070529.png
Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm chiều. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Ngoài giờ cao điểm tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

anh-man-hinh-2026-05-09-luc-070541.png
Phương án tổ chức lưu thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa trong thời gian ngoài giờ cao điểm. Nguồn: Sở Xây dựng TPHCM

Đường Cộng Hòa là tuyến giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Với mật độ phương tiện luôn ở mức cao, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Từ cuối tháng 4/2026, tuyến đường đã được chỉnh trang, cải tạo để triển khai phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo mô hình lưu thông 3 chiều. Phần dải phân cách cứng bằng bê tông ở giữa đường đã được tháo dỡ, cải tạo thành một làn xe mới rộng khoảng 3m nhằm tăng khả năng lưu thông.

Hữu Huy
#giao thông #TPHCM #làn đường 3 chiều #Cộng Hòa #điều chỉnh giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe