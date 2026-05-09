Bị chó cắn, người phụ nữ tử vong vì điều trị bằng phương pháp dân gian

TPO - TP Đồng Nai vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại vì không tiêm vắc xin mà tự điều trị bằng phương pháp dân gian.

Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn khoảng 3 tháng trước nhưng không tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Người dân cần tiêm phòng bệnh dại khi bị chó, mèo... cào, cắn (ảnh: CDC Đồng Nai)

Nạn nhân là bà N.T.G. (68 tuổi, ngụ ấp Ông Quế, xã Xuân Quế). Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, đầu tháng 2/2026, bà G. bị một con chó lạ chạy vào nhà cắn vào mu bàn tay.

Thời điểm xảy ra vụ việc, con chó có biểu hiện bất thường, lầm lỳ, nghi mắc bệnh dại. Sau khi cắn người, con vật bị người nhà xua đuổi nên bỏ chạy và không thể theo dõi.

Dù được người thân nhắc nhở đi tiêm phòng, bà G. vẫn chủ quan, chỉ tự chữa bằng phương pháp dân gian, không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng bệnh.

Đến ngày 4/5, bà G. xuất hiện các triệu chứng khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước bị sặc. Tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thăm khám và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Khoảng gần một giờ sau, do tiên lượng nặng, gia đình xin chuyển thẳng bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị.

Tại bệnh viện, bà G. được chẩn đoán dại thể hung dữ, suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu và tăng huyết áp. Đến trưa 6/5, bệnh nhân tử vong.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra và xử lý dịch tễ. Theo nhận định của ngành y tế, đây là ca tử vong do bệnh dại đầu tiên trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay.

Qua rà soát, khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhân có nhiều chó thả rông; một số hộ dân chưa chủ động tiêm phòng cho đàn chó, mèo. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân bị chó, mèo cào cắn nhưng không đi tiêm phòng.

CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị chó, mèo cào cắn, kể cả khi con vật chưa có biểu hiện nghi dại. Người bị cắn cần nhanh chóng rửa vết thương bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm huyết thanh, vắc xin phòng dại kịp thời.

Ngành y tế cũng lưu ý, không nên áp dụng các biện pháp chữa trị dân gian vì có thể làm chậm “thời gian vàng” phòng bệnh. Đồng thời, khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, hung dữ, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, thú y hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ xử lý, tránh tự ý tiếp xúc hoặc tiêu hủy con vật.