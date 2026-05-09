Lý do Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Trâm Anh được chọn

TPO - Dự án "Mật mã Đông Dương" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh… Trước ý kiến diễn viên có ngoại hình hiện đại đóng phim bối cảnh thập niên 1960, đạo diễn Trần Ka My cho rằng ê-kíp không muốn đóng khung nhân vật theo hình dung cũ kỹ, hướng tới sự kết nối gần gũi với khán giả.

Đưa đề tài tình báo lên màn ảnh rộng

Chiều 8/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Điện ảnh Công an nhân dân khởi động dự án phim điện ảnh Mật mã Đông Dương tại TPHCM. Phim lấy đề tài tình báo - gián điệp trong bối cảnh Việt Nam và Lào thập niên 1960..

Buổi ra mắt có sự tham gia của Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân, đạo diễn Trần Ka My cùng các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, Huỳnh Đông, Lương Gia Huy…

Được định vị là phim tình báo - gián điệp lấy bối cảnh Việt Nam và Lào những năm 1960, Mật mã Đông Dương xoay quanh nhân vật Trần Thắng - chiến sĩ hoạt động bí mật trong mạng lưới an ninh đối phương. Nhân vật bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa nhiệm vụ, danh tính và những mối quan hệ cá nhân trong bối cảnh các phe phái chính trị chồng chéo, nhiều tầng lớp nghi kỵ.

Ê-kíp cho biết thay vì đi theo mô-típ chiến tranh trực diện, bộ phim tập trung vào những màn đấu trí và tâm lý. Câu chuyện được xây dựng như bàn cờ tình báo, mỗi nhân vật đều có thể vừa là đồng minh vừa là cái bẫy đối với người còn lại.

Trung tá Trần Nam Chung cho rằng điện ảnh Việt nhiều năm qua hiếm có tác phẩm khai thác sâu đề tài tình báo. Ông nhắc lại những bộ phim như Ván bài lật ngửa hay Vị tướng tình báo và hai bà vợ là số ít nỗ lực từng chạm tới mảng đề tài.

Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh và dàn diễn viên có mặt tại buổi công bố.

Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân nói thêm việc thực hiện Mật mã Đông Dương nằm trong định hướng hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân trong năm nay.

Ông cho biết bộ phim được lấy cảm hứng từ một phần rất nhỏ trong hàng chục nghìn hồ sơ tình báo từng được lưu giữ, đồng thời dựa trên nguyên mẫu từ hai nhân vật có thật là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc và chiến sĩ công an Quang Hải.

“Đề tài tình báo rất khó làm bởi các chiến sĩ luôn hoạt động trong vùng xám. Hồ sơ, tài liệu đa phần thuộc diện bảo mật nên việc tiếp cận thông tin không hề đơn giản. Nhưng khó không có nghĩa là không thể làm. Chúng tôi xem Mật mã Đông Dương như bước đi mở đầu để đưa đề tài tình báo đến gần khán giả đại chúng hơn sau nhiều năm”, Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ thêm.

Ông cũng nhấn mạnh phía sau những chiến công là sự hy sinh thầm lặng của nhiều chiến sĩ tình báo trong lịch sử. Có người phải rời bỏ gia đình, sống dưới vỏ bọc bị hiểu lầm, thậm chí mang tiếng phản bội để hoàn thành nhiệm vụ.

“Có những người bị dị nghị là theo Tây, bị hiểu sai suốt nhiều năm. Gia đình họ cũng phải chịu đựng trong im lặng. Đó là cái giá rất lớn của hoạt động tình báo”, ông nói.

Phim về tình báo Việt Nam 1960 nhưng diễn viên quá hiện đại, đạo diễn nói gì?

Đạo diễn Trần Ka My cho biết ê-kíp mất nhiều thời gian để tiếp cận tư liệu, hồ sơ và xây dựng kịch bản. Thử thách lớn của dự án nằm ở việc tái hiện không khí Đông Dương thập niên 1960 trong bối cảnh hiện nay.

“Có những không gian gần như không còn tồn tại nên đoàn phim buộc phải dựng bối cảnh thật hoặc kết hợp công nghệ VFX, CGI để tái tạo. Khoảng 40% bối cảnh của phim sử dụng kỹ xảo nhằm loại bỏ yếu tố hiện đại và tái hiện không khí lịch sử”, đạo diễn nói.

Trần Ka My cho biết dù sử dụng công nghệ hỗ trợ, ê-kíp vẫn đặt tiêu chí chính xác về lịch sử và tinh thần thời đại lên hàng đầu. Anh mô tả Mật mã Đông Dương là dự án vừa mang yếu tố chính luận, vừa có cấu trúc của một phim giải trí đại chúng với nhịp độ nhanh, nhiều lớp bí mật và xung đột tâm lý.

Trong phim, Quang Tuấn đảm nhận vai người đàn ông hoạt động giữa giới thượng lưu nhưng mang nhiều lớp thân phận và nội tâm phức tạp. Ninh Dương Lan Ngọc vào vai phụ nữ mang khí chất sang trọng, luôn giằng co giữa tình yêu và trách nhiệm. Doãn Quốc Đam hóa thân thành nhân vật tình báo cấp cao với tính cách gai góc, nhiều toan tính, trong khi Trâm Anh đóng vai nữ điệp viên bí ẩn.

Huỳnh Đông vào vai nhân vật được giới thiệu là ông trùm tình báo trọng nghĩa khí, còn Lương Gia Huy đảm nhận vai phản diện có ngoại hình lịch lãm.

Dàn nam chính trong bộ phim về đề tài tình báo ra rạp dịp 30/4/2027.

Đạo diễn Trần Ka My phản hồi ý kiến cho rằng dàn diễn có ngoại hình quá hiện đại so với bối cảnh lịch sử. Anh nói quan niệm về thần thái và vẻ đẹp của từng thời kỳ là tương đối. Ê-kíp không cố ép diễn viên phải xuất hiện quá cũ kỹ chỉ để tạo cảm giác đúng thời đại, mà muốn khán giả hôm nay vẫn có thể cảm thấy gần gũi với nhân vật.

Liên quan đến thông tin một số diễn viên được lựa chọn vì xuất thân trong gia đình có người làm công an, đạo diễn phủ nhận việc có sự ưu tiên mang tính định hướng.

“Như Lan Ngọc, đến khi ngồi nói chuyện xong tôi mới biết gia đình bạn có người trong ngành công an. Điều khiến tôi chọn diễn viên là khí chất và cảm xúc mà họ mang lại cho nhân vật”, anh nói.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô bị thuyết phục ngay khi đọc kịch bản. Nữ diễn viên mô tả đây là một trong những vai diễn nhiều áp lực tâm lý nhất mà cô từng nhận.

“Đây là vai diễn rất khốc liệt. Khi đọc kịch bản, tôi gọi điện cho đạo diễn ngay và nói rằng anh đã chọn đúng người rồi. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là mình không chỉ đóng vai nhân vật mà phải trở thành nhân vật đó”, Lan Ngọc chia sẻ.

Sự xuất hiện của Mật mã Đông Dương nối dài làn sóng phim lịch sử - chiến tranh đang được các nhà làm phim Việt đẩy mạnh. Trước đây, đề tài lịch sử gắn với phim đặt hàng hoặc những dự án có tính kỷ niệm. Thị trường hiện nay chứng kiến xu hướng đưa dòng phim tiến gần hơn tới cấu trúc điện ảnh thương mại với ngân sách lớn, dàn diễn viên nổi tiếng và chiến lược phát hành rộng rãi.

Năm 2027 được dự đoán là thời điểm sôi động của dòng phim lịch sử khi hàng loạt dự án cùng xuất hiện.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân - không ngại việc ra rạp cùng lúc hai dự án dịp 30/4-1/5.

Ngoài Mật mã Đông Dương, Điện ảnh Công an nhân dân còn có Nữ biệt động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần. Bộ phim khai thác hoạt động của lực lượng biệt động trong nội đô với trọng tâm là tuyến nhân vật nữ, khác biệt so với nhiều tác phẩm chiến tranh trước đây vốn tập trung vào chiến trường hoặc nhân vật nam giới.

Trả lời báo chí về việc hai dự án cùng đơn vị sản xuất có thể ra rạp trong cùng giai đoạn 30/4-1/5/2027, Trung tá Trần Nam Chung cho biết phía Điện ảnh Công an nhân dân không xem đây là sự cạnh tranh nội bộ.

Ông nói hai bộ phim có hướng tiếp cận khác nhau và có thể hỗ trợ nhau mở rộng sự quan tâm của khán giả dành cho dòng phim lịch sử - chiến tranh.