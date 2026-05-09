Hà Nội đề xuất xây Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 hơn 4.700 tỷ

TPO - UBND thành phố đề xuất xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2, với quy mô 650 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng 4.768 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026- 2030.

UBND TP. Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề nghị thông qua Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại phường Thượng Cát.

Theo UBND TP. Hà Nội, Dự án được xác định là công trình y tế trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư ngày càng gia tăng của người dân Thủ đô và khu vực phía Bắc.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội hiện nay dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng cơ sở vật chất và quy mô vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị thực tế. Tình trạng quá tải kéo dài, thiết bị phải thường xuyên vận hành với cường độ cao, nhiều khu chức năng thiếu diện tích và chưa đồng bộ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Do đó, việc xây dựng cơ sở 2 được đánh giá là cần thiết để giảm tải cho hệ thống y tế chuyên khoa ung bướu của thành phố.

Theo phương án đầu tư, bệnh viện có quy mô 650 giường, gồm 3 block A, B, C cao từ 5 đến 7 tầng cùng 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 87.300 m2.

Các khu chức năng gồm khu khám bệnh, điều trị, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hành chính, khu kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại như cấp điện, xử lý nước thải, khí y tế, công nghệ thông tin, PCCC, bãi đỗ xe...

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND phường Thượng Cát làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.768 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, tổ chức ngày 11/5.