Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khách trên đèo Tô Na làm 3 người chết

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu - người điều khiển xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, khi chạy qua địa phận thuộc xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Ngày 9/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) vì có liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, thuộc địa phận xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào sáng ngày 8/5, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do Trần Văn Hậu điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao, đều thuộc tỉnh Gia Lai. Nhưng khi chạy tới Km 110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar), tài xế này không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

﻿ ﻿ Tài xế Hậu và chiếc xe khách bị tai nạn.

Vụ tai nạn khiến đã khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, các anh L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Hành vi của Hậu có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự với Hậu để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Hậu có giấy phép lái xe hạng D., qua kiểm tra xác định Hậu không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.