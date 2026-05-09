Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam

TPO - Ngày 9/5, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam, Bộ Nội vụ (trước đây là Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng TP HCM thuộc Bộ LĐTB&XH).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 15/3/2026, Cục An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ án được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị nói trên.

Theo cơ quan điều tra, sau quá trình xác minh ban đầu, các dấu hiệu sai phạm được cho là xảy ra trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại trung tâm, gây dư luận quan tâm.

Thực hiện Quyết định số 17 ngày 16/3/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc chuyển vụ án hình sự, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam hiện là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ, có chức năng chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng khu vực phía Nam.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.