Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam

Minh Đức

TPO - Ngày 9/5, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam, Bộ Nội vụ (trước đây là Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng TP HCM thuộc Bộ LĐTB&XH).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 15/3/2026, Cục An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ án được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị nói trên.

screen-shot-2026-05-09-at-104501.png
Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc Bộ LĐTB&XH)

Theo cơ quan điều tra, sau quá trình xác minh ban đầu, các dấu hiệu sai phạm được cho là xảy ra trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại trung tâm, gây dư luận quan tâm.

Thực hiện Quyết định số 17 ngày 16/3/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc chuyển vụ án hình sự, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam hiện là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ, có chức năng chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng khu vực phía Nam.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Đức
#Khởi tố vụ án tham nhũng #Quản lý tài sản công #Lợi dụng chức vụ quyền hạn #Vi phạm pháp luật tại trung tâm #Điều tra tham nhũng Bộ Nội vụ #Chống tham nhũng trong ngành y tế #Quản lý tài chính công #Chính sách phục hồi chức năng #Vai trò của Cục An ninh chính trị #Tình hình tham nhũng tại trung tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe