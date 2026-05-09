Clip: Taxi phóng nhanh qua ngã tư quật ngã người đi xe máy

TPO - Chiếc xe taxi phóng nhanh tới ngã tư không giảm tốc, dẫn tới va chạm với ô tô tải rồi tiếp tục va quệt và xô ngã người đi xe máy ở hướng ngược chiều.

Theo video từ camera giám sát, tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư khi chiếc taxi di chuyển với tốc độ cao, không có dấu hiệu giảm tốc trước khi băng qua giao lộ.

Đúng thời điểm này, một xe tải lưu thông theo hướng vuông góc đi tới, dẫn đến va chạm mạnh giữa hai phương tiện. Xe taxi sau đó mất lái, phần đuôi xe văng mạnh và quật ngã một người đi xe máy đang đi chậm ở hướng đối diện.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị thương. Trong khi đó, chiếc taxi sau khi gây tai nạn liên hoàn đã lao xuống ruộng bên đường trong tình trạng lật chúi đầu, hai bánh sau chổng lên trời.

Theo tìm hiểu, taxi lưu thông trên đường thôn– tuyến đường không ưu tiên, trong khi xe tải đi trên đường là đường ưu tiên.

Theo luật giao thông, phương tiện đi từ đường không ưu tiên khi tới giao lộ phải chủ động giảm tốc độ, quan sát và nhường đường cho xe lưu thông trên đường ưu tiên, có thể dừng hẳn để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh video cho thấy chiếc taxi đi tốc độ cao và gần như không giảm tốc khi qua ngã tư. Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô không giảm tốc độ khi qua ngã tư gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.