Hà Nội có thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới Thành phố thủ công sáng tạo thế giới

Phùng Linh

TPO - Tối 8/5, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề.

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thực hiện, gắn với các hoạt động trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề diễn ra từ ngày 8-10/5 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và Làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa nghề thủ công truyền thống của Hà Nội, đồng thời, khẳng định vị thế, uy tín và sức sáng tạo của các làng nghề Thủ đô trên trường quốc tế.

Hà Nội hiện có 1.350 làng có nghề và làng nghề truyền thống; trong đó có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống được Thành phố công nhận. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng quý giá, tạo nên bản sắc riêng có của Hà Nội với nhiều sản phẩm nổi tiếng như gốm sứ, lụa tơ tằm, khảm trai, điêu khắc gỗ, sơn mài, mây tre đan, thêu ren...

“Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn không chỉ của Hà Nội mà còn của Việt Nam. Đồng thời, cũng mở ra cơ hội quan trọng để quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, ông Lưu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hà Nội đồng thời cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống; hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thiết kế mẫu mã, phát triển thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thủ đô.

Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng sự kiện, Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới AISBL nhấn mạnh: Hai làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng đã chứng minh rằng nghề thủ công không thuộc về quá khứ, mà chính là một phần của đời sống đương đại đang tiếp tục phát triển, tạo sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, nghề thủ công cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.

Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy gửi lời chúc mừng tới các nghệ nhân và cộng đồng làng nghề Chuyên Mỹ, Sơn Đồng; đồng thời khẳng định “tên tuổi” của các làng nghề không chỉ làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn góp phần làm phong phú di sản văn hóa của thế giới. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Lãnh đạo Hội đồng Thủ công Thế giới và UBND thành phố Hà Nội đã trao danh hiệu thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới cho 2 làng nghề Sơn Đồng và Chuyên Mỹ.

"Tại Hội đồng Thủ công Thế giới, chúng tôi hỗ trợ hành trình này thông qua các sáng kiến như Diễn đàn Thủ công Thế giới, Học viện Thủ công Thế giới và Chứng nhận tính xác thực thủ công nhằm đảm bảo rằng sự công nhận sẽ mang lại những tác động bền vững và lâu dài", Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới AISBL cho biết.

Nhân dịp này, từ ngày 8 đến 10/5, tại Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

