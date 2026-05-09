Hình ảnh phố Vạn Kiếp sau đợt tháo dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

TPO - Hàng loạt ngôi nhà dọc phố Vạn Kiếp (Hà Nội) đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo. Diện mạo khu dân cư đông đúc quen thuộc nơi đây dần nhường chỗ cho đại công trường đang hình thành từng ngày.
Nhiều đoạn phố phủ kín gạch đá, sắt thép, máy móc hoạt động liên tục tạo nên khung cảnh đối lập hiếm thấy giữa khu dân cư lâu năm và đại công trường đang hình thành từng ngày.
Các dãy nhà san sát bị tháo dỡ sâu vào bên trong, để lộ những mảng tường trơ trọi và khoảng không lớn giữa khu phố vốn đông dân cư.
Một người dân chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở đây nhiều chục năm nên khi di dời cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm của thành phố nên chúng tôi cố gắng thu xếp để bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch”.