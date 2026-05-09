Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Hình ảnh phố Vạn Kiếp sau đợt tháo dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

Trọng Tài

TPO - Hàng loạt ngôi nhà dọc phố Vạn Kiếp (Hà Nội) đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo. Diện mạo khu dân cư đông đúc quen thuộc nơi đây dần nhường chỗ cho đại công trường đang hình thành từng ngày.

Hình ảnh khác lạ phố Vạn Kiếp sau giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.
tp-d40.jpg
Những ngày đầu tháng 5, tại các tuyến phố thuộc diện thu hồi đất như Vạn Kiếp, Bạch Đằng, nhiều hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo đúng tiến độ.
t70.jpg
tp-t9.jpg
tp-t22.jpg
Nhiều đoạn phố phủ kín gạch đá, sắt thép, máy móc hoạt động liên tục tạo nên khung cảnh đối lập hiếm thấy giữa khu dân cư lâu năm và đại công trường đang hình thành từng ngày.
tp-t5.jpg
tp-t3.jpg
tp-t23.jpg
tp-t24.jpg
Các dãy nhà san sát bị tháo dỡ sâu vào bên trong, để lộ những mảng tường trơ trọi và khoảng không lớn giữa khu phố vốn đông dân cư.
tp-t30.jpg
Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh ngôi nhà gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ trong gia đình
tp-t10.jpg
tp-t19.jpg
tp-t25.jpg
Một người dân chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở đây nhiều chục năm nên khi di dời cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm của thành phố nên chúng tôi cố gắng thu xếp để bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch”.
tp-t50.jpg
Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn phường là hơn 44.486 m2 với 335 trường hợp liên quan. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đề ra.
Trọng Tài
#phố Vạn Kiếp #cầu Trần Hưng Đạo #tháo dỡ #dự án cầu #Hà Nội #bồi thường #di dời

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe