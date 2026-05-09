Văn hóa

Mãn nhãn khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Nguyễn Hoàn

TPO - Đêm nhạc khai hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 thu hút khoảng 10.000 người dân, du khách đến xem chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.
Tối 8/5, khoảng 10.000 người dân và du khách tới xem chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ﻿ 2026 được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình được xây dựng như dòng chảy nghệ thuật liền mạch, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai của thành phố cảng.
Mở đầu là không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng hình thành nên bản sắc của vùng đất cửa biển. Từ hình tượng Nữ tướng Lê Chân khai lập An Biên, nối tiếp qua những chiến công vang dội trên sông Bạch Đằng gắn với Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo.
Mạch nguồn tiếp nối trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên mốc son lịch sử 13/5/1955, khi Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng. Hình ảnh hoa phượng đỏ rực nở trong ngày lịch sử trở thành biểu tượng giàu cảm xúc, gắn kết quá khứ với hiện tại, thắp lên tinh thần yêu nước và niềm tự hào qua nhiều thế hệ người Hải Phòng.
Từ chiều sâu lịch sử, chương trình mở rộng bức tranh phát triển toàn diện của thành phố trong thời kỳ mới. Hải Phòng hiện lên là nơi kết tinh linh khí, hội tụ giữa truyền thống Thành phố anh hùng - Xứ Đông văn hiến với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.
Khép lại chương trình là một không gian nghệ thuật mang tầm nhìn hướng tới tương lai, gắn với chủ đề năm 2026: Chủ động thực thi - Phát huy nội lực - Tăng trưởng bứt phá. Hải Phòng hiện lên như một đô thị đang chuyển động mạnh mẽ, năng động, hiện đại với các tiết mục biểu diễn trẻ trung, sôi động.
Khoảng 10.000 người dân và du khách ngồi kín quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính mới xem hội.
Màn bắn pháo hoa rực rỡ kết thúc đêm nhạc khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được người dân và du khách đón đợi. Ảnh: Kiều Chinh

#Hải Phòng #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #pháo hoa #chương trình nghệ thuật #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 #du lịch Hải Phòng

