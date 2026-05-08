10.000 người tới khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

TPO - Tối 8/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng. Đêm nhạc hội thu hút khoảng 10.000 người dân và du khách tới xem chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Vùng đất địa linh nhân kiệt

Tham dự lễ hội, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, các đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố cùng hàng vạn người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên được thành phố tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026). Là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới.

Hải Phòng, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ danh nhân.

Đó là khí phách mở đất của Nữ tướng Lê Chân, là hào khí Đông A trên sóng Bạch Đằng của Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, là cốt cách chính trực của Vạn thế sư biểu Chu Văn An, là tư tưởng nhân nghĩa của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, là trí tuệ uyên thâm của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và là tấm lòng cứu nhân độ thế của Thánh thuốc Nam Tuệ Tĩnh.

Những giá trị ấy làm nên chiều sâu văn hóa, đồng thời hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Hải Phòng hôm nay.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do. Từ dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30/10/1954, cho đến cuộc đấu tranh 300 ngày trí tuệ, bản lĩnh của quân, dân thành phố cảng. Tất cả đã hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13/5/1955, ngày Hải Phòng hoàn toàn giải phóng.

Nhiều tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc, truyền thống lịch sử, văn hóa Hải Phòng.

Nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu quốc tế

Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên, trở thành trung tâm công nghiệp - logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số, chúng ta đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ.

Khởi nguồn từ năm 2012, với một biểu tượng thân thuộc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, của nhân dân thành phố và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của du khách gần xa khi đến với Hải Phòng.

Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc tối, mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Trong không gian và tầm vóc mới, với chủ đề Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn lực công nghiệp, cảng biển và những giá trị di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống. Quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao. Luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu thành phố lễ hội - thành phố âm nhạc, nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn và tin tưởng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn xa tới mỗi quý vị đại biểu và du khách, cũng như gửi gắm tình cảm của mình tới những người con Hải Phòng xa quê như một lời tri ân của thành phố trên chặng đường phát triển”, ông Đỗ Thành Trung nói.