Văn hóa

Hàng nghìn người khai hội Tháp Bà Ponagar

Hồ Nam

TPO - Trong không gian linh thiêng của khu di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội Tháp Bà Ponagar 2026 tiếp tục khẳng định sức sống của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng nghìn trái tim hướng về nguồn cội để cầu nguyện bình an, no ấm.

Tối 6/5, trong không gian linh thiêng của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), tiếng trống khai hội vang lên, mở đầu cho chuỗi nghi lễ truyền thống tôn vinh Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

Sự kiện không chỉ là ngày hội tâm linh lớn nhất vùng đất Trầm Hương mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng nghìn lượt du khách và các đoàn hành hương về hội tụ.

Trong ánh sáng lung linh của ngôi tháp cổ, ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa - đánh hồi trống khai hội, mở màn cho tuần lễ văn hóa kéo dài từ ngày 5 đến 11/5 (nhằm ngày 19 đến 25/3 Âm lịch).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội - khẳng định: “Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar là sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt, kết tinh những giá trị văn hóa cao đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Trung. Để di sản mãi là niềm tự hào của vùng đất Trầm Hương, chúng ta cần chung tay bảo tồn, nâng tầm giá trị di tích gắn liền với định hướng du lịch xanh và bền vững. Mục tiêu là đưa Tháp Bà Ponagar không chỉ thành điểm đến tâm linh thuần túy mà còn là biểu tượng văn hóa rực rỡ, hấp dẫn bạn bè quốc tế”.

Hàng nghìn người dân, du khách đến tham gia lễ hội.

Từng ghé thăm Nha Trang nhiều lần, nhưng đây là lần đầu anh Trần Hoàng Minh (du khách TPHCM) được trải nghiệm không gian hội đêm tại Tháp Bà Ponagar. “Dù dòng người đổ về rất đông nhưng không khí vô cùng trang nghiêm, trật tự. Giữa không gian cổ kính, tiếng trống hội vang lên hòa cùng những điệu múa Chăm uyển chuyển mang lại cảm giác linh thiêng, khác biệt hoàn toàn so với những lễ hội tôi từng tham gia”, anh Minh chia sẻ.

Hòa cùng dòng người dâng hương có gia đình chị Lê Thị Ngọc Mai, ở phường Bắc Nha Trang. Với chị Mai, việc đưa hai con nhỏ đến lễ hội hàng năm không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là một "tiết học" thực tế đầy ý nghĩa.

“Đây là dịp để các con hiểu thêm về cội nguồn và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương mình", chị Mai nói.

Người dân thả hoa đăng nguyện cầu những điều tốt đẹp.

Lễ hội truyền thống Tháp Bà Ponagar được tổ chức vào dịp tháng 3 Âm lịch hằng năm, nhằm tôn vinh, ca ngợi và ghi nhớ công đức của Nữ thần Pô Inư Nưgar - Bà Mẹ xứ sở của người Chăm, cũng là Thánh Mẫu Thiên Y A Na của người Việt để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Năm 2012, Lễ hội Tháp Bà Ponagar được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

