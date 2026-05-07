Hơn 100 tàu cá thỉnh Ông ra biển

TPO - Hàng trăm tàu cá treo cờ hoa rực rỡ nối đuôi nhau ra cửa biển làm lễ thỉnh Ông, tạo nên khung cảnh sôi động tại Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề (TP. Cần Thơ). Không chỉ là tín ngưỡng tâm linh của ngư dân vùng biển, lễ hội còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh xứ biển và kích cầu du lịch địa phương.

Clip đoàn tàu cá ra cửa biển thỉnh Ông.

Sáng 7/5, tại Lăng Ông Nam Hải, xã Trần Đề (TP. Cần Thơ), Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 khai mạc, với phần lễ chính.

Từ sáng sớm, khu vực cửa biển Trần Đề đã nhộn nhịp tàu thuyền. Ngoài 3 tàu lễ chính của ban tổ chức, khoảng 100 tàu cá của ngư dân được trang hoàng cờ hoa rực rỡ cùng tham gia đoàn thỉnh Ông ra biển. Khi đoàn tàu ra đến cửa biển, các nghi thức tiến hành trang nghiêm trước khi rước Ông trở về Lăng Ông Nam Hải.

Ông Hồ Quang Đại - Chủ tịch UBND xã Trần Đề - cho biết năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. “Lễ hội góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Trần Đề, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư”, ông Đại nói.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề - cho biết năm nay lễ hội được tổ chức quy mô lớn hơn, bài bản hơn với định hướng trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của khu vực.

“Địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ phần lễ đến phần hội, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn cho đoàn tàu thỉnh Ông trên biển với sự phối hợp của lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng”, ông Trung nói.

Hàng trăm tàu cá treo cờ hoa rực rỡ nối đuôi nhau ra cửa biển làm lễ thỉnh Ông.

Bên cạnh phần lễ diễn ra từ ngày 7-9/5, phần hội kéo dài từ ngày 3-9/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, hội chợ xúc tiến thương mại và triển lãm ảnh.

Lễ hội Nghinh Ông từ lâu là tín ngưỡng dân gian gắn bó mật thiết với đời sống ngư dân miền biển. Người dân tin rằng cá Ông phù hộ cho những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu và cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Vì vậy, Lăng Ông Nam Hải trở thành địa chỉ tâm linh đặc biệt của bà con vùng biển Trần Đề.

Lăng Ông Nam Hải hiện tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, là nơi người dân thờ phụng cá Ông và tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất ven biển. Từ khi hình thành đến nay, công trình đã trải qua 6 lần trùng tu, sửa chữa, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển Tây Nam Bộ.

Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là tín ngưỡng tâm linh mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ