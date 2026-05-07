Văn hóa

Gặp nhà văn đạp xe 16.000 km từ Pháp về Việt Nam

Ngọc Ánh

TPO - Nhà văn Thibault Clemenceau - người từng đạp xe gần 20.000 km từ Pháp về Việt Nam - sẽ đối thoại với các nhà văn, học giả và độc giả Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện Những ngày văn học châu Âu 2026.

Sự kiện Những ngày văn học châu Âu 2026 lần lượt diễn ra tại Hà Nội, Huế và TPHCM, quy tụ các nhà văn, dịch giả, nhà phê bình và độc giả trong nhiều hoạt động như tọa đàm, xướng đọc, workshop và trưng bày sách, xoay quanh chủ đề Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu.

Nỗi cô đơn không còn đơn thuần là một trải nghiệm cá nhân. Nó đã trở thành một trong những trạng thái định hình thế kỷ hai mươi mốt, được tạo nên bởi sự xâm lấn của công nghệ vào mọi chiều kích của đời sống con người.

Phát biểu tại họp báo, ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - cho biết chủ đề của Những ngày văn học châu Âu 2026 không chỉ là một cách tiếp cận văn học mà còn gợi mở những trạng thái đặc trưng của đời sống đương đại. Với chủ đề năm nay, chương trình hướng vào những chuyển động nội tâm của con người hiện đại.

682519066-2076868976579754-4677637115247080785-n.jpg
Khách mời tham dự họp báo công bố chương trình Những ngày văn học châu Âu 2026.

Thế nhưng sự đoàn kết, sự thôi thúc vươn tay về phía người khác, vẫn tồn tại, dù là ở trạng thái mong manh hơn. Những ngày văn học châu Âu 2026 đặt ra câu hỏi: Nỗi cô đơn mang những hình hài nào, và nó cất lên tiếng gì? Cơ thể con người phản ứng ra sao khi di chuyển giữa sự cô lập và sự kết nối? Văn học đóng vai trò gì trong một thế giới dường như ngày càng vỡ vụn?

Những câu hỏi này sẽ được khám phá qua tác phẩm và góc nhìn của năm nhà văn châu Âu được mời, trong đối thoại với các nhà văn, học giả và độc giả Việt Nam.

Kịch tác gia kiêm tiểu thuyết gia Sasha Marianna Salzmann và tiểu thuyết gia Miku Sophie Kühmel đến từ Đức mang đến những góc nhìn được định hình bởi những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và sự thân mật. Từ Vương quốc Anh, Rebecca Watson khám phá nội tâm và sự đứt gãy cảm xúc qua những trang văn xuôi cách tân đặc sắc về hình thức.

Những ngày văn học châu Âu 2026 đặt ra câu hỏi về nỗi cô đơn.
Những ngày văn học châu Âu 2026 đặt ra câu hỏi về nỗi cô đơn.

Trong khi đó, nhà văn người Áo Peter Simon Altmann suy ngẫm về nỗi cô đơn và sự tha hương qua tự sự được định hình bởi những năm tháng dài dịch chuyển giữa châu Âu và Đông Á. Nhà văn kiêm nhà du hành người Pháp Thibault Clemenceau mang đến góc nhìn bắt rễ từ sự di chuyển, những cuộc gặp gỡ và sự kết nối sống động xuyên lục địa.

Nhà văn Thibault Clemenceau từng cùng vợ - một người phụ nữ Việt - đạp xe từ quê nhà của Thibault tại Vendee, miền Tây nước Pháp về Việt Nam vào năm 2019. Họ coi quãng đường dài 16.000 km là chuyến trăng mật và ghi lại hành trình đó trong tác phẩm văn học Từ nhà anh về nhà em. Biểu tượng của dự án - chiếc nón lá Việt Nam - được cả hai đem theo trong suốt 16.000 km đạp xe, giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế một cách lý thú.

503826585-1109042364600850-4839715721636404413-n.jpg
Nhà văn Thibault Clemenceau - người từng đạp xe gần 20.000 km từ Pháp về Việt Nam - sẽ đối thoại với các nhà văn, học giả và độc giả Việt Nam.

Những ngày văn học châu Âu 2026 cũng mở rộng cách tiếp cận công chúng bằng hình thức trải nghiệm mới. Đáng chú ý là hoạt động đi bộ kết hợp xướng đọc văn học vào buổi tối tại Hà Nội, đưa người tham dự tiếp cận tác phẩm trong nhiều bối cảnh không gian đô thị khác nhau.

Những thử nghiệm này hướng tới việc đưa văn chương vượt ra khỏi khuôn khổ quen thuộc, gắn kết chặt chẽ hơn với đời sống và nhịp điệu của thành phố. Dự án Chặng đọc cũng gây chú ý với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Như Quỳnh, diễn viên Tú Oanh và một số ca sĩ trẻ.

