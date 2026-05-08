Lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

TPO - Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Sống đẹp, cùng một số nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhiếp ảnh gia đi tìm tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi.

Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần thứ VI diễn ra lễ phát động vào chiều ngày 7/5 tại TPHCM. Điểm nhấn là Lương Thùy Linh trở thành một trong những giám khảo chính đồng hành cùng chương trình.

Đến với cuộc thi Sống đẹp do báo Thanh Niên tổ chức, Lương Thùy Linh cho biết cô luôn quan niệm vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở gương mặt, mà nằm ở đôi tay sẵn sàng giúp đỡ và trái tim biết thấu cảm.

Khi nhận được lời mời, cô không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi tìm thấy sự đồng điệu giữa lý tưởng cá nhân và mục đích của cuộc thi. Đó là mong muốn tôn vinh người hùng thầm lặng, đang dệt nên bức tranh cho đời bằng hành động tử tế.

Lương Thùy Linh chia sẻ tại lễ phát động.

Với Lương Thùy Linh, vượt lên trên khuôn khổ một cuộc thi, Sống đẹp mang ý nghĩa đặc biệt. Trong thời đại thông tin nhanh như hiện nay, Sống đẹp như khoảng lặng nhân văn. Điều đó thôi thúc cô đồng hành cùng tạo nên điều ý nghĩa cho hành trình lan tỏa những câu chuyện, tấm gương giữa đời thường.

“Ý nghĩa lớn nhất của Sống đẹp không chỉ tôn vinh những tấm gương tử tế, mà đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi cá nhân. Khi câu chuyện đẹp được lan tỏa, nó sẽ tạo ra hiệu ứng tốt, khích lệ cộng đồng tin vào những điều tốt đẹp và tự tin thực hiện những hành động dù nhỏ bé nhưng có ích cho xã hội. Với suy nghĩ từ bản thân, tôi cho rằng vị trí giám khảo để tôi học hỏi, làm giàu thêm vốn sống, để thấy rằng sự tử tế luôn có những hình hài đa dạng và diệu kỳ”, Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ.

Cuộc thi Sống đẹp do báo Thanh Niên trải qua 5 mùa, trở thành nhịp cầu nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Bước sang mùa thứ VI, với thông điệp “Hành trình không giới hạn”, cuộc thi tiếp tục hướng tới sự đa dạng trong cách thể hiện và đối tượng tiếp cận.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Sống đẹp lần thứ VI sẽ có nhiều nét mới. Ngoài hai hạng mục là bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) và ảnh, lần đầu cuộc thi bổ sung hạng mục “Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp” nhằm tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Thông qua cổng bình chọn dành cho bạn đọc, Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng các bạn sinh viên tham dự Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp.

Cuộc thi cũng đánh dấu cột mốc mới với sự kiện Sống đẹp Award. Bên cạnh việc tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng, đồng thời khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Nội dung các tác phẩm tập trung khắc họa những cá nhân hoặc tập thể có hành động thiết thực trong việc giúp đỡ người khác, đóng góp cho cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.