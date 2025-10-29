Hoa hậu Bảo Ngọc: 'Tôi tự hỏi làm sao để sống đẹp, dù không có ánh đèn sân khấu'

TPO - Sau khi giành giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025, Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ mang dự án GEN ZERO đến cuộc thi Miss World năm nay. "Tôi muốn kể với thế giới câu chuyện thế hệ thanh niên Việt Nam đang âm thầm hành động vì Trái Đất, những người không chỉ nói về phát triển bền vững, mà đang thật sự sống xanh mỗi ngày", cô chia sẻ.

Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' là lời nhắc về trách nhiệm

- Cảm xúc của Bảo Ngọc sau khi nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025?

- Với tôi, giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025 là vinh dự lớn và cho mình khoảng không gian để nhìn lại hành trình đã qua. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận những việc tôi đã làm, còn nhắc nhở bản thân về hành trình dài phía trước, hành trình sống tử tế, có ích và trách nhiệm với cộng đồng.

Khi đứng trên sân khấu nhận thưởng, tôi không chỉ nghĩ đến niềm vui cá nhân, còn nghĩ đến những người trẻ Việt Nam khác đang từng ngày cống hiến cho xã hội, đất nước. Giải thưởng này, với tôi là lời khẳng định rằng sống đẹp không phải điều lớn lao, là làm những điều nhỏ một cách bền bỉ và chân thành.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ Hoa hậu Bảo Ngọc có hành trình bền bỉ cho các dự án về môi trường.

- Với Bảo Ngọc, giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào hay chỉ là một “gạch đầu dòng” trong profile của mình?

- Với tôi, mỗi giải thưởng không bao giờ chỉ là dấu mốc trong hồ sơ, mà là một lời nhắc về trách nhiệm. Danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” khiến tôi tự hỏi: “Làm sao để sống đẹp mỗi ngày, ngay cả khi không còn ánh đèn sân khấu?”

Giải thưởng này là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực mà mình theo đuổi về tri thức, lòng nhân ái và hành động bền vững. Với tôi, phần thưởng quý giá nhất không phải là chiếc cúp hay tấm bằng khen, mà khi có ai đó nói rằng họ đã được truyền cảm hứng để bắt đầu hành động, dù chỉ nhặt chai nhựa hay thay đổi cách nghĩ về môi trường.

Nếu giải thưởng này giúp tôi góp thêm một chút niềm tin vào cộng đồng, thì đó chính là thành công lớn nhất mà tôi có thể mang theo.

- Điều gì thôi thúc Bảo Ngọc sáng lập dự án “GEN ZERO - Thanh niên vì phát triển bền vững”?

- Ý tưởng về GEN ZERO không phải trong một khoảnh khắc lớn lao, mà từ những trải nghiệm thật. Tôi từng có cơ hội tham gia nhiều dự án môi trường, đến những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu ở miền Tây, nơi mảnh đất quê hương đang dần bị xâm nhập mặn, nơi người dân phải thay đổi cách sống từng ngày để thích nghi với thiên nhiên.

Những hình ảnh ấy khiến tôi không thể thờ ơ. Tôi nhận ra biến đổi khí hậu không còn là khái niệm xa xôi, mà là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Và người trẻ, với tri thức và trái tim đầy nhiệt huyết cần phải lên tiếng và hành động.

Chính từ suy nghĩ đó, “GEN ZERO - Thanh niên vì phát triển bền vững” ra đời. Dự án là hành trình xây dựng thế hệ trẻ sống xanh, hành động xanh và lãnh đạo xanh - những con người không chỉ hiểu về phát triển bền vững mà thật sự sống cùng nó.

Tôi tin rằng để thay đổi thế giới, không cần những điều vĩ đại, bắt đầu từ nhận thức đúng và hành động thật. GEN ZERO là cách tôi gửi gắm niềm tin rằng chúng ta - thế hệ trẻ Việt Nam - hoàn toàn có thể trở thành một phần của giải pháp cho tương lai xanh của hành tinh.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Cô mong truyền cảm hứng thông qua GEN ZERO và nỗ lực mang dự án ra thế giới.

Từ GEN ZERO đến 'net zero'

- Bảo Ngọc nghĩ mình đã đi đến đâu trong hành trình mục tiêu bạn hướng đến với GEN ZERO?

- GEN ZERO đang trong giai đoạn đầu của hành trình, nhưng tôi thấy tự hào vì dự án đã thực sự chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ. Thời gian qua, tôi cùng đội ngũ đã tổ chức các buổi chia sẻ và tọa đàm tại nhiều trường đại học, mở ra không gian để sinh viên trao đổi về các chủ đề như phát triển bền vững, tiêu dùng xanh và thay đổi lối sống để giảm phát thải.

Dự án đã kết nối, hợp tác với nhiều câu lạc bộ sinh viên và nhóm tình nguyện để thực hiện các hoạt động nhỏ nhưng tác động thiết thực như trồng cây đô thị, đổi rác lấy quà và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Với tôi, thành công của GEN ZERO đến thời điểm này không nằm ở quy mô, mà ở sự chuyển biến nhận thức. Khi các bạn sinh viên bắt đầu quan tâm về khí hậu, đề xuất tổ chức những hoạt động xanh cho trường mình, đó là lúc tôi thấy dự án đang đi đúng hướng.

GEN ZERO vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin từng bước nhỏ hôm nay sẽ tạo nên thế hệ “net zero”, thế hệ dám bắt đầu, dám hành động và sống có trách nhiệm với Trái đất.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Bảo Ngọc là một trong những sao Việt tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng.

- Bảo Ngọc có dự định mang GEN ZERO tới cuộc thi Miss World sắp tới? Bạn sẽ kể câu chuyện gì với bạn bè quốc tế?

- Chắc chắn rồi. GEN ZERO là dự án tôi sẽ mang đến Miss World năm nay trong phần thi Beauty With A Purpose. Tôi muốn kể với thế giới câu chuyện thế hệ thanh niên Việt Nam đang âm thầm hành động vì Trái đất, những người không chỉ nói về phát triển bền vững, mà đang thật sự sống xanh mỗi ngày.

Tôi muốn giới thiệu GEN ZERO như một minh chứng cho tinh thần của Việt Nam: trẻ trung, trí tuệ và kiên cường. Dự án không dừng lại ở giáo dục khí hậu, còn hướng đến kết nối thanh niên toàn cầu, để cùng nhau chia sẻ sáng kiến, truyền cảm hứng và lan tỏa trách nhiệm.

Tại Miss World, tôi sẽ kể rằng: “Chúng tôi - những người trẻ Việt Nam - tin rằng tương lai xanh bắt đầu từ chính hành động hôm nay”. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ giúp bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam không chỉ đẹp, còn đang phát triển bền vững từng ngày.

﻿ Cô gây ấn tượng với cộng đồng fan sắc đẹp không chỉ về nhan sắc còn là học vấn và hành trình sống đẹp truyền cảm hứng.

- Ngoài GEN ZERO, Bảo Ngọc có kế hoạch gì trong việc bảo vệ môi trường hay biến đổi khí hậu?

- GEN ZERO là nền tảng đầu tiên đánh dấu hành trình của tôi trong việc lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến giới trẻ. Hiện tại, tôi cùng các cộng đồng thanh niên đang mở rộng nỗ lực này thông qua Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025, một sáng kiến nhằm quy tụ, kết nối và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trên khắp cả nước.

Viet Nam Youth Sustainability Summit 2025 (Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững) là bước ngoặt lớn trong lộ trình Trao quyền Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu - VYCEP, nơi tiếng nói của thế hệ trẻ được lắng nghe, lan tỏa và ghi nhận.

Hội nghị là tên gọi chung cho chuỗi sự kiện lớn trong năm, bao gồm Ngày hội Sáng kiến Thanh niên 2025 do Liên Hợp Quốc tổ chức, và Hội nghị Mock COP 2025 do mạng lưới YNet Việt Nam và GEN ZERO tổ chức.

Đây là hai diễn đàn quan trọng để thanh niên Việt Nam có cơ hội chia sẻ ý tưởng, thảo luận chính sách và đưa ra các sáng kiến thiết thực liên quan đến biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, và phát triển bền vững.

Với tôi, điều ý nghĩa nhất không phải quy mô của các sự kiện, mà là tinh thần của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám nói và dám hành động vì tương lai xanh của hành tinh. Tôi tin khi người trẻ được lắng nghe, được trao cơ hội và niềm tin, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong mạnh mẽ nhất trong hành trình bảo vệ Trái đất.

Tôi thấy tự hào khi được đồng hành cùng các bạn trẻ trong vai trò một người kết nối và truyền cảm hứng. Tôi tin sức mạnh thật sự của thế hệ chúng ta nằm ở sự đoàn kết, tri thức, và lòng nhân ái hướng về tương lai chung của hành tinh.

Cảm ơn Bảo Ngọc về cuộc trò chuyện!