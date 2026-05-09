Thiết kế nhà ấn tượng với hệ lõi elip xuyên suốt các tầng

TPO - Điểm nhấn đắt giá nhất của ngôi nhà chính là lõi không gian hình elip xuyên suốt hệ mái, đóng vai trò như "trái tim" điều tiết toàn bộ vi khí hậu. Thông tầng lớn này không chỉ giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa qua hệ lam gỗ dày mà còn tạo ra sự kết nối thị giác và cảm xúc giữa các tầng, giúp các thành viên luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong mọi sinh hoạt thường nhật.

Tọa lạc tại vùng biển Vũng Tàu, công trình là không gian chung sống của một đại gia đình ba thế hệ, nơi kiến trúc không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc giữa con người với thiên nhiên.

Trong bối cảnh quy hoạch ven biển với những giới hạn chặt chẽ về khoảng lùi và chiều cao, bài toán thiết kế tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm sống bên trong thay vì tạo ra một hình khối khác biệt. Giải pháp kiến trúc đột phá nằm ở việc giải phóng tối đa tầng trệt, đưa sân vườn và mặt nước len sâu vào không gian sinh hoạt, biến nơi đây thành một lớp đệm mềm mại xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài.

Các không gian nghỉ ngơi được khéo léo tổ chức hướng ra phía biển, tận dụng tầm nhìn cảnh quan để mang hơi thở đại dương vào từng nhịp sống riêng tư của mỗi thế hệ. Với bảng vật liệu tinh giản từ gỗ óc chó và tông màu vàng ấm áp, công trình kiến tạo nên một tổng thể sang trọng, bền vững một không gian của ký ức và sự tiếp nối đầy nhân văn.