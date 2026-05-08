Hé lộ kế hoạch triển khai siêu tổ hợp dự án 128.000 tỷ đồng tại Ninh Bình của Thaigroup

Tập đoàn Thaigroup vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD), đây được xem là một trong những quân bài chiến lược nhằm đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần vào việc hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh, tiếp tục củng cố vị trí của Ninh Bình trên bản đồ du lịch thế giới.

Với “trái tim” là “Thành phố không ngủ” và “Kỳ quan” giải trí – Điểm đến biểu tượng mới của Châu Á, siêu tổ hợp dự án khi hình thành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hoá, du lịch tỉnh Ninh Bình.

"Thành phố không ngủ" bên miền di sản

Trong bối cảnh Ninh Bình đang chú trọng thực hiện Đề án phát triển Kinh Tế Ban Đêm của Chính phủ, tổ hợp kinh tế ban đêm và thể thao du lịch là bước đi tiên phong nhằm hiện thực hóa chiến lược này.

Các hoạt động kinh tế đêm bao gồm show diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng, lễ hội âm nhạc, phố ẩm thực… có thể tạo nên một “bản sắc đêm” riêng cho vùng đất Cố đô, giúp Ninh Bình chuyển mình từ một trung tâm du lịch di sản truyền thống thành điểm đến trải nghiệm và giải trí quy mô quốc tế.

Tổ hợp kinh tế ban đêm và thể thao du lịch.

Bên cạnh các hoạt động kinh tế ban đêm, Thaigroup còn phát triển khu liên hợp thể thao hiện đại và các trung tâm hội nghị, là nơi sẽ diễn ra các sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ châu lục, thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Ninh Bình.

Đáng chú ý, đường đua Formula 1 (F1) theo tiêu chuẩn của tổ chức FIA với chiều dài khoảng 6 km/vòng là điểm nhấn của siêu tổ hợp dự án, hứa hẹn trở thành biểu tượng nhận diện mới, thu hút các tín đồ tốc độ toàn cầu đổ về Ninh Bình.

Đường đua Formula 1.

Siêu tổ hợp dự án này còn bao gồm Học viện bóng đá quốc tế áp dụng mô hình từ Tây Ban Nha và Nhật Bản, sẽ trở thành cái nôi phát triển những tài năng bóng đá trẻ của Ninh Bình nói riêng và của Việt Nam nói chung.

“Kỳ quan” giải trí – Điểm đến biểu tượng mới của Châu Á

Lấy cảm hứng từ các mô hình vui chơi giải trí thành công trên thế giới như Disneyland hay Universal Studios, Thaigroup đã phát triển dự án với tham vọng tạo dựng một điểm đến hấp dẫn và độc đáo bên cạnh những di sản thiên nhiên sẵn có của Ninh Bình.

Theo xu hướng mới của ngành công nghiệp giải trí thế giới, công viên chủ đề không tồn tại độc lập mà trở thành trung tâm của cả một hệ sinh thái bao gồm khách sạn, trung tâm hội nghị, phố đi bộ và trung tâm thương mại… được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp Ninh Bình đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là trải nghiệm giải trí đẳng cấp, giúp kéo dài thời gian lưu trú trung bình từ 4-5 ngày.

Điểm đến biểu tượng mới của Châu Á.

Siêu tổ hợp dự án sẽ giải quyết "cơn khát" hạ tầng lưu trú cao cấp của địa phương. Với quy mô từ 15.000 đến 20.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng, dự án đáp ứng nguồn cung cơ sở lưu trú cho lượng khách ngày càng tăng cao của Ninh Bình (năm 2025 Ninh Bình đón khoảng 19,4 triệu lượt khách).

Công viên chủ đề.

Để hiện thực hóa tham vọng xây dựng điểm đến biểu tượng mới Châu Á, Thaigroup đã bắt tay với các “ông lớn” thiết kế đến từ Mỹ là POPULOUS và SOM. Đây là các đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch các công trình thể thao, giải trí biểu tượng, tổ hợp đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Đóng góp cho ngân sách và tạo ra hàng chục nghìn sinh kế

Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, siêu tổ hợp này còn mang lại tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội. Theo tính toán sơ bộ, dự kiến tiền sử dụng đất sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước là hơn 35.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương tái đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.

Đồng thời, dự án dự kiến sẽ tạo ra hàng chục nghìn sinh kế cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh từ di sản – văn hóa thuần túy sang trung tâm giải trí và trải nghiệm mang tầm quốc tế.

Hướng tới “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Việc triển khai siêu tổ hợp dự án này thể hiện tầm nhìn của Thaigroup: Không chỉ xây dựng một điểm đến biểu tượng mới, hiện đại mà còn hướng tới góp phần hiện thực hóa chiến lược “Đô thị di sản thiên niên kỷ” của Ninh Bình.