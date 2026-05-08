Nhiều cơ hội cho người thu nhập thấp ở Nghệ An mua nhà ở xã hội

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và đô thị tại Nghệ An đang kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, đặc biệt đối với công nhân và người thu nhập thấp. Trước thực tế đó, hàng loạt dự án nhà ở xã hội quy mô lớn được triển khai đã mở ra thêm nhiều cơ hội an cư cho người dân, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng gia tăng

Những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Các khu công nghiệp như VSIP Nghệ An, Nam Cấm, Hoàng Mai I, WHA Industrial Zone… liên tục mở rộng quy mô, thu hút hàng chục nghìn lao động trẻ đến làm việc.

Sự phát triển nhanh của công nghiệp đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực lớn về nhà ở cho công nhân, người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Hiện nay, phần lớn công nhân tại các khu công nghiệp có mức thu nhập trung bình, khó tiếp cận nhà ở thương mại do giá bán vượt quá khả năng tài chính. Không ít người phải thuê trọ trong các khu dân cư tự phát, diện tích chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp ở Nghệ An.

Nhiều khu nhà trọ chưa bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, thiếu các tiện ích thiết yếu như trường học, khu sinh hoạt cộng đồng hay cơ sở y tế. Đối với những gia đình có con nhỏ, việc vừa thuê trọ xa nơi làm việc, vừa phải lo chi phí sinh hoạt khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn.

Không riêng khu vực Khu kinh tế Đông Nam, tại nhiều địa phương như Yên Thành, Đô Lương, Tân Kỳ…, các doanh nghiệp may mặc, da giày cũng đang thu hút lượng lớn lao động. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa có các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp.

Việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ là vấn đề an sinh mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng giữ chân lao động, ổn định sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội sở hữu nhà ở với mức giá phù hợp.

Hàng loạt dự án lớn mở ra cơ hội an cư

Tại khu vực Khu kinh tế Đông Nam – nơi tập trung đông công nhân nhất tỉnh Nghệ An, nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô lớn. Một trong những dự án đáng chú ý là “Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01” ở xã Trung Lộc.

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án “Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01.

Dự án có diện tích khoảng 3,48 ha, gồm 7 tòa chung cư cao 5 tầng với tổng cộng 493 căn hộ. Trong đó có khoảng 388 căn để bán và 105 căn cho thuê, phục vụ khoảng 1.792 người dân. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý II/2026.

Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần đáng kể trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân khu vực Nam Cấm và vùng phụ cận. Chủ đầu tư cũng đang đề xuất mở rộng quy mô dự án lên hơn 6 ha nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người lao động.

Một dự án khác được kỳ vọng tạo đột phá lớn về nguồn cung là dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 03”. Đây được xem là dự án nhà ở xã hội lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An với tổng diện tích hơn 10,8 ha, gồm 13 tòa chung cư cao 10 tầng và tổng cộng 3.420 căn hộ.

Trong số này có 2.880 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.495 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Không chỉ tập trung vào số lượng căn hộ, các dự án hiện nay còn được quy hoạch đồng bộ với trường học, cơ sở y tế, khu sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thiết yếu nhằm bảo đảm chất lượng sống lâu dài cho cư dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được đẩy nhanh đáng kể. Nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch và giải phóng mặt bằng được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án.

Dự án “Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01, đang được xây dựng.

Mới đây, trong chuyến kiểm tra thực tế tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, việc phát triển nhà ở xã hội gắn với các khu công nghiệp là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển hiện nay.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian tới Nghệ An sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh để phát triển nhà ở xã hội. Cùng với xây dựng nhà ở, các dự án cần được đầu tư đồng bộ hệ thống trường học, cơ sở y tế, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu nhằm bảo đảm người dân không chỉ có nơi ở mà còn có môi trường sống thuận lợi, ổn định lâu dài.

Dù nguồn cung nhà ở xã hội tại Nghệ An đang tăng nhanh, song so với nhu cầu thực tế vẫn còn khoảng cách khá lớn. Trong bối cảnh các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng và thu hút thêm lao động, nhu cầu nhà ở xã hội được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Có thể thấy, với hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai cùng quyết tâm của chính quyền địa phương, cơ hội sở hữu nhà ở xã hội của người thu nhập thấp tại Nghệ An đang ngày càng rộng mở. Đây không chỉ là giải pháp an sinh quan trọng mà còn là nền tảng để Nghệ An tiếp tục phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong giai đoạn mới.