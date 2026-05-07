Nghệ An trở thành điểm sáng về phát triển nhà ở xã hội

Vượt gần gấp đôi chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2025, Nghệ An đang trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Hàng loạt dự án được triển khai đồng bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân mà còn tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tăng tốc mạnh mẽ, vượt xa chỉ tiêu được giao

Những năm gần đây, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Nghệ An tăng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp. Hàng chục nghìn lao động từ nhiều địa phương đổ về làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp lớn khiến áp lực về chỗ ở ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở xã hội được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định lực lượng lao động và tạo động lực phát triển bền vững.

Thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An, năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh hoàn thành 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.381 căn, đạt 168% kế hoạch. Đáng chú ý, số lượng căn hộ hoàn thành trong riêng năm 2025 còn vượt tổng số 1.675 căn mà Nghệ An thực hiện trong cả giai đoạn 2021 - 2024. Điều này cho thấy tốc độ phát triển nhà ở xã hội tại địa phương đang có bước tăng trưởng đột phá.

Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội” của Chính phủ.

Không chỉ dừng ở các dự án đã hoàn thành, Nghệ An hiện còn triển khai hơn 4.300 căn hộ khác và dự kiến tiếp tục hoàn thiện hơn 2.000 căn trong năm nay. Với tiến độ hiện tại, tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội” của Chính phủ.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 39 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 36.000 căn hộ. Điểm đáng chú ý là các dự án không chỉ tập trung xây dựng nhà ở đơn thuần mà còn được quy hoạch đồng bộ với trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng, chợ và trung tâm thương mại nhằm bảo đảm môi trường sống thuận tiện cho cư dân.

Tại TP Vinh (cũ), nhiều khu đô thị lớn đã chủ động dành 20% quỹ đất theo quy định của Luật Nhà ở 2023 để phát triển nhà ở xã hội. Kết quả trên có được nhờ tỉnh kiên trì thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. UBND tỉnh thường xuyên tổ chức làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư để xử lý các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng và giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, các sở, ngành được yêu cầu phối hợp xử lý hồ sơ nhanh chóng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP được ban hành với nhiều cơ chế thông thoáng hơn cho lĩnh vực nhà ở xã hội, quá trình triển khai các dự án tại Nghệ An càng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Phát triển nhà ở công nhân, tạo nền tảng thu hút đầu tư

Không chỉ tập trung phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị, Nghệ An còn được đánh giá là điểm sáng trong phát triển nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia tại các khu công nghiệp. Đây được xem là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nghệ An đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và sản xuất công nghiệp. Việc bảo đảm chỗ ở ổn định cho công nhân không chỉ giúp người lao động yên tâm làm việc mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Trong ba năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư xây dựng các khu lưu trú quy mô lớn dành cho công nhân. Tại Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP, hơn 2.000 công nhân đã vào ở trong tổng số 8.220 chỗ ở đã hoàn thành. Giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp này tiếp tục triển khai thêm hai dự án mới gồm khu nhà 253 căn hộ dành cho 1.132 công nhân và khu lưu trú rộng 4,43 ha với diện tích sàn hơn 165.000m², quy mô 3.288 căn hộ phục vụ hơn 12.400 lao động.

Khu nhà ở công nhân của Công ty TNHH Luxshare ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Trong khi đó, khu nhà ở công nhân của Everwin Precision Việt Nam cũng đã đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp. Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, khu lưu trú công nhân của Nhà máy JuTeng được đánh giá là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu vực miền Trung, có khả năng phục vụ khoảng 20.000 công nhân.

Ở Khu công nghiệp Nam Cấm, dự án 525 căn nhà ở xã hội của Công ty Kim Thi đã chính thức mở bán, góp phần bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở cho khu vực phía Bắc TP Vinh (cũ) và vùng phụ cận.

Việc Nghệ An phát triển đồng bộ cả nhà ở xã hội đô thị lẫn nhà ở công nhân đang tạo ra lợi thế lớn trong thu hút đầu tư. Bởi bên cạnh hạ tầng giao thông và quỹ đất công nghiệp, môi trường sống cho người lao động là một trong những tiêu chí được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Dự án khu nhà ở xã hội ở phường Trường Vinh (Nghệ An).

Không chỉ giúp công nhân cải thiện điều kiện sống, các dự án nhà ở xã hội còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững, hạn chế tình trạng phát triển tự phát các khu nhà trọ thiếu đồng bộ.

Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, nếu các dự án tiếp tục giữ đúng tiến độ, quỹ nhà ở xã hội của tỉnh sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Nghệ An đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở giá phù hợp.

Với kết quả vượt xa chỉ tiêu được giao cùng cách làm linh hoạt, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là điểm sáng trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội của cả nước.

Không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người dân và công nhân, sự phát triển mạnh mẽ của nhà ở xã hội còn tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An nâng cao chất lượng an sinh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.