Vinhomes Green Paradise: Nơi ngôi nhà 'mở ra thế giới', nơi thế giới khát khao tìm về

Kề bên khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise đang dần hiện hữu như một kỳ quan đô thị biển tầm vóc quốc tế. Tại đây, mỗi tư dinh mở ra một thế giới sống khác biệt, đồng thời trở thành điểm đến của các thương hiệu và cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Cánh cửa dẫn tới những chuẩn mực sống cao nhất thế giới

Cách nhìn về một ngôi nhà sang trọng đang thay đổi. Giá trị không còn nằm ở vật liệu hay chi phí xây dựng, mà ở khả năng phản ánh vị thế, kết nối chủ nhân với những cộng đồng tinh hoa và các chuẩn mực sống cao nhất.

Trong bối cảnh đó, yếu tố môi trường sống trở thành nền tảng không thể sao chép. Vinhomes Green Paradise sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm cạnh khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng 75.000 ha được UNESCO công nhận. Hệ sinh thái này mang lại vi khí hậu ổn định, nhiệt độ thấp hơn nội đô từ 2 đến 3°C, không khí trong lành và ít chịu ảnh hưởng từ bão và thiên tai. Đây là những giá trị khó có thể tái tạo, đồng thời tạo sự an tâm tuyệt đối với những tài sản truyền đời.

Nếu sự sang trọng có thể được đo bằng chất lượng không khí thì Vinhomes Green Paradise đang sở hữu một “kho báu” vô giá khi nằm kề “lá phổi xanh” rừng Sác

Từ nền tảng tự nhiên đó, không gian sống tại dự án được phát triển theo triết lý “mở ra thế giới từ bên trong”. Vịnh Ngọc là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận này.

Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một ốc đảo thanh bình, nơi ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên được hòa làm một. Đặc quyền xa xỉ nhất chính là 100% biệt thự đều sở hữu bãi tắm riêng ngay sau nhà, mở ra tầm nhìn vô cực hơn 8km hướng ra biển hồ Lagoon. Không gian sống giữ được sự riêng tư cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận hệ tiện ích cao cấp.

“Sở hữu một căn nhà tại đây là sự ghi nhận cho hành trình và những giá trị mà mỗi cá nhân, mỗi gia đình đã tạo dựng. Nó giống như một phần thưởng xứng đáng, đồng thời định vị thương hiệu của chính họ”, nhà đầu tư Trần Xuân Thọ (Hà Nội) đánh giá.

Biệt thự Vịnh Ngọc là tài sản truyền đời khẳng định vị thế của mỗi chủ nhân

Thế giới tìm về tâm điểm mới của châu Á

Nếu không gian sống tạo ra chuẩn mực, thì chính những chuẩn mực đó lại hình thành lực hút đối với thế giới bên ngoài. Đây là logic phát triển đang diễn ra tại Vinhomes Green Paradise.

Dòng dịch chuyển này thể hiện rõ qua việc các thương hiệu quốc tế lựa chọn hiện diện tại dự án. Vinpearl hợp tác cùng Marriott International đưa hai thương hiệu khách sạn hạng sang The Ritz-Carlton và Marriott Hotel về Vinhomes Green Paradise, đồng thời bắt tay với IHG Hotels & Resorts để phát triển 4 khách sạn quy mô lớn.

Đáng chú ý, bộ đôi sân golf quy mô 155ha được thiết kế bởi hai huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones II, mang đến trải nghiệm đẳng cấp hiếm có. Song song với đó, hệ thống y tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic - hệ thống y khoa số 1 nước Mỹ - góp phần thiết lập tiêu chuẩn điều trị quốc tế ngay trong nội khu.

Chuỗi hợp tác với các thương hiệu toàn cầu đã tạo lập lớp bảo chứng vững chắc cho chất lượng vận hành, từng bước xác lập vị thế Vinhomes Green Paradise trên bản đồ các điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành tâm điểm thu hút du khách và giới tinh hoa toàn cầu

Song hành với đó là hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch ở quy mô hiếm có. Tâm điểm là hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới, bến du thuyền Landmark Harbour, nhà hát Blue Wave 5.000 chỗ ngồi cùng tổ hợp VinWonders với số lượng trò chơi lớn nhất toàn cầu. Bộ sưu tập tiện ích này hoàn thiện trải nghiệm sống và tạo lực hút mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế, dự kiến đạt 40 triệu lượt khách/năm khi đi vào vận hành toàn diện.

“Không có gì có thể so sánh với dự án này. Đây là một di sản có thể truyền lại qua nhiều thế hệ, một ‘thiên đường dưới hạ giới’. Dự án mang dáng dấp của một biểu tượng, không chỉ của TP.HCM mà còn của Việt Nam, đủ sức thu hút cả khách trong nước và quốc tế. Tôi thực sự cảm thấy tự hào”, nhà đầu tư Trần Xuân Thọ chia sẻ sau chuyến tham quan Vinhomes Green Paradise.

Ông Trần Xuân Thọ chia sẻ cảm giác tự hào sau khi mục sở thị quá trình triển khai Vinhomes Green Paradise

Theo ông Jean-Paul de la Fuente - Giám đốc New7Wonders, Chủ tịch chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” - điểm nổi bật của dự án nằm ở mức độ tích hợp và tính đồng bộ.

“Một cư dân có thể sống trọn cuộc đời tại đây, từ tuổi thơ đến khi an hưởng tuổi già. Tôi đã khảo sát nhiều dự án quốc tế và hiếm có doanh nghiệp nào triển khai được các đại đô thị quy mô lớn với tốc độ, sự nhất quán và khả năng hoàn thiện như vậy”, ông khẳng định.

Sau hơn một năm triển khai, siêu đô thị biển đã dần lộ hiện. Giai đoạn 2026-2027, dự án dự kiến vận hành hệ tiện ích lõi. Thời gian kết nối với các điểm cũng sẽ được rút ngắn và không gian phát triển sẽ được mở ra khi các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hay tuyến vượt biển kết nối Vũng Tàu hoàn thiện trong giai đoạn 2028-2029.

Đáng chú ý, cầu Phước Khánh - hạng mục then chốt trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được dự kiến hợp long vào cuối tháng 5 và thông xe vào tháng 9/2026, rút ngắn đáng kể khoảng cách với trục đường rừng Sác và Cần Giờ.

Cầu Phước Khánh khi hoàn thiện sẽ gia tăng kết nối và giá trị bất động sản cho Cần Giờ

Khi hạ tầng được hoàn thiện, hai dòng chuyển động - cư dân tinh hoa và khách quốc tế - sẽ hội tụ rõ nét hơn. Khi đó, giá trị của một ngôi nhà không còn dừng ở quyền sở hữu, mà trở thành biểu tượng của vị thế và khả năng kết nối với một hệ sinh thái mang tầm vóc toàn cầu.