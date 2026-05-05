Gamuda Land bắt tay 4 ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người mua nhà tại dự án Ambience

Gamuda Land Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 4 ngân hàng gồm MSB, BIDV, Vietcombank và Public Bank nhằm triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt cho người mua nhà tại dự án Ambience. Động thái này được xem là bước đi quan trọng của doanh nghiệp trong việc gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức về dòng vốn và thanh khoản.

Gamuda Land ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các ngân hàng

Theo nội dung hợp tác, khách hàng mua nhà tại Ambience có thể tiếp cận gói vay lên đến 80% giá trị bất động sản. Đồng thời, người mua chỉ cần thanh toán trước từ 10% giá trị hợp đồng là đã có thể được hỗ trợ giải ngân. Bên cạnh đó, Gamuda Land còn triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 8%/năm trong vòng 24 tháng đầu, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu.

Việc các chính sách thanh toán linh hoạt giúp giảm bớt rào cản cho khách hàng

Giới chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh giá bất động sản duy trì ở mức cao, việc giảm “rào cản gia nhập” thông qua các chính sách tài chính linh hoạt đóng vai trò then chốt trong việc kích thích nhu cầu mua ở thực. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua nhà lần đầu thường gặp khó khăn trong việc tích lũy vốn ban đầu, do đó các gói hỗ trợ như giải ngân từ 10% giá trị hợp đồng được xem là yếu tố tạo khác biệt trên thị trường.

Đại diện Gamuda Land Việt Nam cho biết, việc hợp tác đồng thời với nhiều ngân hàng giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và hồ sơ tài chính cá nhân. Thay vì phụ thuộc vào một nguồn vốn duy nhất, người mua có thể linh hoạt so sánh và lựa chọn giải pháp vay tối ưu, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận và ra quyết định.

“Chúng tôi không chỉ phát triển các dự án bất động sản đơn thuần, mà còn hướng tới việc cung cấp các giải pháp toàn diện, bao gồm cả tài chính, nhằm giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu nhà. Sự hợp tác với các ngân hàng là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm gia tăng giá trị thực cho người mua,” đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ở góc độ ngân hàng, đại diện các đơn vị tham gia ký kết cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác với các chủ đầu tư có uy tín và kinh nghiệm phát triển dự án. Việc đồng hành cùng các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn tạo điều kiện để ngân hàng thiết kế các sản phẩm vay phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ngoài ra, mô hình hợp tác đa ngân hàng cũng được xem là xu hướng mới trên thị trường, khi các chủ đầu tư không còn chỉ làm việc với một đối tác tài chính duy nhất mà mở rộng mạng lưới nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này đồng thời góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng trong việc cung cấp các gói vay ưu đãi.

Ambience là dự án mới của Gamuda Land tại miền Bắc, được định vị như một tổ hợp sống hiện đại mang tinh thần lifestyle, nơi hội tụ hệ tiện ích đa tầng và những không gian cộng đồng được thiết kế để kết nối, tận hưởng và truyền cảm hứng mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo thêm lựa chọn nhà ở cho người dân tại Hải Phòng - một trong những đô thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại miền Bắc.

Ambience - kết hợp giữa tiêu chuẩn phát triển quốc tế của Gamuda Land và nguồn cảm hứng bản địa,

Trong những năm gần đây, Hải Phòng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hạ tầng, công nghiệp và logistics, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, mức giá bất động sản cũng có xu hướng leo thang, khiến bài toán tài chính trở thành rào cản lớn đối với nhiều người mua. Do đó, các chính sách hỗ trợ tài chính từ phía chủ đầu tư và ngân hàng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “đòn bẩy” quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản thị trường.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người mua nhà, chiến lược hợp tác tài chính của Gamuda Land còn được nhìn nhận dưới góc độ phát triển bền vững. Việc giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở hơn không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và ổn định xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị bền vững mà nhiều doanh nghiệp bất động sản đang theo đuổi.

Trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều thách thức, những mô hình hợp tác giữa chủ đầu tư và ngân hàng như tại dự án Ambiene được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường. Việc kết hợp giữa sản phẩm bất động sản chất lượng và giải pháp tài chính linh hoạt có thể trở thành “chìa khóa” giúp cân bằng cung - cầu, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều nhóm khách hàng hơn.