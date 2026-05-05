Cát Bà, Đồ Sơn được điều chỉnh hàng trăm ha đất phát triển du lịch

Nguyễn Hoàn

TPO - TP Hải Phòng vừa điều chỉnh 290ha mặt nước ven biển Đồ Sơn để phát triển đô thị, du lịch và 152ha ở Xuân Đám (Đặc khu Cát Hải) để làm sân golf, đất hỗn hợp đô thị, dịch vụ, du lịch.

UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 khu vực Đồ Sơn, Cát Bà, Nam Sông Cấm và Bắc Sông Cấm.

Theo quyết định, thành phố Hải Phòng điều chỉnh 290ha khu vực mặt nước ven biển giáp vùng bờ khu vực phía Đông và phía Tây bán đảo Đồ Sơn.

Trong đó, khu vực phía Đông khu du lịch Đồ Sơn rộng 130ha, từ quảng trường 15/5 kéo dài qua Bến Thốc, bãi tắm khu 2 đến núi Đầu Nở (dự án khu du lịch quốc tế Hòn Dấu) mở rộng ra biển.

Khu vực phía Tây khu du lịch Đồ Sơn rộng 160ha, từ dự án làng biệt thự du lịch cao cấp Vạn Hương đến khu vực Vụng Xéc mở rộng hướng ra biển.

290ha đất mặt nước tại 2 khu vực thuộc Đồ Sơn nêu trên được điều chỉnh thành đất hỗn hợp để tăng quy mô đất xây dựng đô thị, bổ sung các chức năng cho khu du lịch Đồ Sơn.

Khu vực bán đảo Đồ Sơn được điều chỉnh quy hoạch để phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.

Tại đảo Cát Bà, điều chỉnh 127ha khu vực nằm trong địa giới xã Xuân Đám (huyện Cát Hải cũ) và 25ha vùng đất mặt nước ven biển gắn với bờ phía Đông xã Xuân Đám, nay là Đặc khu Cát Hải.

Sau khi điều chỉnh, khu vực Xuân Đám trên đảo Cát Bà sẽ được điều chỉnh thành 82ha đất cây xanh chuyên đề (sân golf) và 70ha đất hỗn hợp đô thị, dịch vụ, du lịch.

Tại khu vực bờ Nam Sông Cấm, điều chỉnh quy mô 29,7ha đoạn phía Bắc đường Hoàng Diệu và Lê Thánh Tông, từ trung tâm hội nghị thành phố (cũ) đến cầu Nguyễn Trãi; 8,2ha khu vực phía Bắc đường Hùng Vương, thuộc phường Hồng Bàng và 8,2ha khu vực phía Bắc trạm thu phí cao tốc Hà nội – Hải Phòng (xã Kiến Minh).

Khu đất ở Xuân Đám (Đặc khu Cát Hải) được điều chỉnh để làm sân golf, đất hỗn hợp đô thị, dịch vụ du lịch.

Sau điều chỉnh, khu vực bờ Nam Sông Cấm có 14,57ha đất hỗn hợp (có đất ở); 9,83ha đất cây xanh, giao thông và 5,3ha đất thương mại – dịch vụ, logistics. Khu vực đường Hùng Vương và xã Kiến Minh có gần 16,4ha đất công cộng, dịch vụ đô thị, trung tâm hỗn hợp.

Tại khu vực Bắc Sông Cấm, thành phố điều chỉnh, mở rộng thêm 7,74ha đất thương mại dịch vụ, logistics, đất cây xanh để xây dựng trụ sở làm việc của Công an thành phố tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #điều chỉnh quy hoạch #du lịch Đồ Sơn #du lịch Cát Bà #sân golf Xuân Đám

